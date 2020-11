De modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten opnieuw waanzinnig veel invloeden uit de jaren ’70 (en eind jaren ’60) zien. Een paar jaar geleden duikelden de modeontwerpers casual items uit die tijd op, zoals lichte spijkerbroeken met wijd uitlopende pijpen, romantische blousons en jurken, houtjetouwtje vesten en tie-dye fantasieën. De mood was toen voornamelijk: hippie. Dit seizoen gaan we (ook) voor de chique en ultravrouwelijke ‘dress up’ items uit die tijd (met een modern sausje natuurlijk).

Modehuizen als Celine by Hedi Slimane, Gucci, Chloé, Etro, just to name a few, hebben zich (opnieuw) door de jaren ’70 laten inspireren. Hotte mode-items zijn:

Suède doorknooprokjes

Rokken met drukknopsluiting

Spijkerbroeken met hoge taille en wijd uitlopende pijpen

Bandana’s

Blouses met roesjes en bijpassende sjaaltjes

Blouses met puntkragen

Seventies fantasieën (think behangprintjes)

Grote flaphoeden

Suède afzaklaarzen

Franjes!!!

Zadeltassen, klein maar ook supergroot!

Lammy coats

Gilets en mouwloze fake fur jassen

Grote seventies zonnebrillen met monturen met (seventies) fantasie

Lange kettingen met hangers

Etnische bijous

Last but not least: shag kapsels met krullen en pony

Supercool, toch? Laat je inspireren!

