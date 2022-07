Met een vleugje oranjerode oogschaduw creëer je direct een zomerse make-up look

Make-up trends zomer 2022. Rode oogschaduw in de ooghoeken. Backstage bij Maryling. Foto Charlotte Mesman

De make-up trends hebben de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Vergeten zijn de dagen dat we allerlei subtiele kleuren oogschaduw mooi in elkaar moesten laten overlopen. ‘Blenden,’ was toen het sleutelwoord. Je moest bijna een professional of misschien wel kunstschilder zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

De huidige make-up trends, dus ook die voor zomer 2022, maken het ons er veel gemakkelijker op. Als het op het opmaken van de ogen aankomt, mogen we het heel eenvoudig houden.

Vergeet de klassieke oogmake-up met verschillende tinten oogschaduw, vergeet ook de grafische eyeliner die je met vaste hand moet plaatsen. Deze zomer komt je met een dotje gekleurde oogschaduw in je binnenste ooghoeken al heel goed weg.

We zagen deze make-up look backstage bij de modeshow van Maryling in Milaan. De looks van de modellen was heel geraffineerd. Het haar was in een zijscheiding gekamd en strak met gel naar achteren gebracht. In de oren bungelen grote oorbellen. En de ogen waren opgemaakt met oranjerode poederoogschaduw die in de binnenste ooghoeken was aangebracht. De kleur van de oogschaduw kwam terug in de nagellak die helrood was.

De hele look is gemakkelijk te kopiëren en heeft een heerlijk zomerse uitstraling. Het is een ultracoole look voor een feestje maar ook op ‘gewone’ dagen kom je er goed mee weg omdat de look dan wel cool en chic is maar niet over de top.

Wel is het heel belangrijk dat je je huid mooi opmaakt. Een goede huidverzorging is een eerste vereiste. Goed betekent vooral: dag na dag, onophoudelijk. Kies een foundation met zo min mogelijk dekking. Voor een superhuidje breng je eerst een van die moderne primers aan. Ze egaliseren je huid en geven ‘m, al naar gelang je keuze, een mooie glans of juist een matterend effect mee.

Bekijk de make-up foto’s maar eens en haal dan je oogschaduw erbij. De rode kleur kun je natuurlijk ook vervangen door blauw, of groen, of geel. Wat mooi bij jou staat, want daar gaat het uiteindelijk om.