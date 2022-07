Update je modelook met deze spannende kledingcombinaties

Stylingtips zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2

De komende weken zal ik de styling voor een aantal fashion shoots verzorgen, iets wat ik graag doe. Het bij elkaar zoeken van outfits voor modellen is een creatief werkje en het maakt mij bijzonder gevoelig voor trendy en originele kledingcombinaties.

Misschien ook dat daarom de catwalkfoto’s van Dsquared2 voor zomer 2022, toen ik er vandaag in ons archief weer eens op stuitte, mijn volle aandacht trokken.

De ‘jongens’ – Dean en Dan Caten, ontwerpers van Dsquared2 – zijn meesters in het combineren. Anders dan andere modehuizen sturen zijn geen voorgekauwde setjes de catwalk op maar halen ze losse kledingstukken bij elkaar waar ze dan op een casual-stoere en fashionable manier supercoole looks van maken.

Gilet

Een kledingstuk dat we in de zomercollectie meerdere malen tegenkomen, is het gilet. Dean en Dan Caten maken er bijna willekeurige combinaties mee. Ze trekken het de modellen over net zo goed over romantische bloemenblousons als over T-shirts, truitjes en overhemdblouses die open worden gedragen. Tip: draag eens twee dunne romantische blousjes over elkaar. Zie de foto.

Sjaaltje

Deze laag over laag looks worden dan nog eens opgeleukt met een lange, dunne sjaaltjes die bij elke stap vrolijk fladderen. Een lange ketting erbij en je bent supercool.

Bikinitopjes

Doorzichtige jurken worden op broeken gedragen en om de doorzichtigheid tegen te gaan – niet iedereen huppelt graag half naakt door het leven – combineren Dean en Dan ze met bikinitopjes die best qua kleur en materiaal best bij de ragfijne en doorzichtige jurkjes mogen afsteken.

Korte jurkjes over broeken

We noemden het al: korte jurkjes over broeken. Ook deze combinatie opent perspectieven want opeens laten je mini-jurkjes zich veel gemakkelijker dragen.

Wollen sokken

Let verder nog even op de wollen sokken in de platform schoenen. Vind je het niet fantastisch?

Waar wacht je nog op? Neem een duik in je kast en geef je dagelijkse look een Dsquared2-twist mee.