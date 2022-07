Zo bescherm je je haar tegen zonschade. Foto ADVERSUS

Net zoals onze huid moet ook ons haar tegen de zon beschermd worden. De zon mag dan wel minder gevaarlijk zijn voor ons haar dan voor onze huid, toch kan de UV-straling behoorlijk wat schade aanrichten.

De zon droogt ons haar uit, zorgt voor oxidatieve stress; langdurige blootstelling aan de zon kan de haarschacht beschadigen en het haar fragiel maken waardoor het sneller breekt en het glans verliest. Uiteindelijk kan ons haar, net zoals de huid, vroegtijdig verouderen. En dat is iets wat je wilt voorkomen.

Beschermen is dus het sleutelwoord. De beste bescherming is nog altijd een hoed met brede rand zodat zowel je haar bovenop je hoofd maar ook de haarlengte geen zon vat. Je kunt natuurlijk ook al je haar onder een pet of sjaaltje stoppen.

Houd er wel rekening mee dat je haar ook tijdens het zwemmen moet worden beschermd. Omdat het niet altijd even handig is om met een hoed of pet op je hoofd een duik in de zee of het zwembad te nemen, zullen we uiteindelijk toch ook met beschermende haarproducten aan de slag moeten. De meeste producten werken ook tegen de schadelijke invloed van chloor en zeezout.

Je kunt denken aan een beschermende haarolie die je in een flinke hoeveelheid in je haar aanbrengt. Omdat je hierdoor een soort wet look krijgt, kun je je haar mooi naar achteren brengen en het vastzetten in een knot of staart. Je kunt je haar ook in een topknot bovenop je hoofd draaien. Gebruik wel elastiekjes die je haar niet beschadigen.

Vind je een olie te vet, kijk dan eens bij de beschermende haarsprays. Ze zijn er voor alle haartypen, ook voor gekleurd haar. Verder bestaan er tegenwoordig tal van producten voor na het zonnen. Denk aan after sun shampoos, maskers en conditioners. Je kunt je haar verder ondersteunen met voedingssupplementen die biotine, zink en vitamine C bevatten.

Verder is het tijdens een zon- en zeevakantie belangrijk om je haar zowel voor als na het zwemmen goed met kraanwater te spoelen. Voor het zwemmen omdat je haar zich dan met kraanwater en minder met chloor- of zeewater volzuigt; na het zwemmen omdat je dan het chloor en zout dat je haar desondanks heeft opgenomen, uitspoelt. Elke keer na het spoelen, moeten de beschermende haarproducten opnieuw worden aangebracht.

We zijn het met je eens, het is een heleboel werk. Zoals dat ook voor lichaams- en huidverzorging geldt, zit het geheim van een goede verzorging vooral in constante aandacht en bescherming. En daar gaat veel tijd en ook geld in zitten. Maar je voorkomt er een bos touw mee. Je haar zal er je dankbaar voor zijn.