Parels zijn dé trend en je draagt ze het komende seizoen ook in je kapsel

Parels zijn een enorme trend. Je draagt ze in je oren maar ook in je kapsel. Op de catwalk van Dior voor herfst winter 2022 2023 wemelde het van de parels.

Kapsels met parel diadeem. Photo courtesy of Dior

Al tijdens de afgelopen Fashion Week werd het duidelijk: parels zijn dé trend. Niet alleen de dames maar ook de heren gingen er op grote schaal mee aan de haal. Vooral korte parelkettingen zijn op dit moment een must-have.

Kapsels met parel diadeem. Photo courtesy of Dior

Dat we deze trend ook het komende winterseizoen gaan zien, bevestigde Maria Grazia Chiuri, het brein achter de modecollecties van Dior.

Kapsels met parel diadeem. Photo courtesy of Dior

De modellen op catwalk van Dior voor herfst winter 2022 2023 droegen parels om hun nek, aan hun vingers en in hun oren. Maar het meest opvallende parel accessoire dat in elke look terug kwam, was de diadeem met rijen kleine pareltjes.

Parels ook voor je kapsel dus. Overigens waren die kapseltjes bij Dior superchic, en ook nog eens vrij eenvoudig om na te doen.

Kapsels met parel diadeem. Photo courtesy of Dior

Voor zo’n Dior kapseltje maak je een strakke middenscheiding. Vervolgens vlecht je je de voorste haarlokken in. Als je niet weet hoe je je haar moet invlechten, kun je ook twee losse vlechtjes maken en die naar achteren brengen. Vervolgens vlecht je de rest van je haar in één of meerdere vlechtjes die je in je nek in elkaar draait tot een knot.

Kapsels met parel diadeem. Photo courtesy of Dior

Tot slot maak je de look af met een pareldiadeem, en als je wilt ook met pareloorbellen. Het enige wat je dus te doen staat, is uitkijken naar een diadeem met pareltjes. De rest is eenvoudig.

Met een kleine investering (de diadeem) creëer je dus een supercoole kapsel look waarmee je op bruiloften en feesten gegarandeerd de show steelt.