De witte blouse is en blijft een ultiem mode must-have

Witte blouse zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Als er een aankoop is waarmee het niet mis kan gaan, dan is dat de witte blouse. De witte blouse is een klassieker, een item dat je overal mee kunt combineren. En waar je altijd mee scoort.

Natuurlijk is ook dit kledingstuk aan modetrends onderhevig. De meest hippe witte blouse voor zomer 2022 is kort. Als het even kan, showen we deze zomer een streepje buik.

Voor een nette look combineer je een witte blouse in crop-versie met een hoge taille broek of rok. Als het wel wat ruiger mag, dan kies je voor een lagere taille want dat is toch wel de allernieuwste trend voor deze zomer (en voor de komende seizoenen).

Zoals al gezegd, kun je met een witte blouse alle kanten op. Je kunt voor een kuis bloesje gaan dat je hoog dichtknoopt. Draag er een kuitlange rok onder en je hebt een jaren ’50 look.

Oversized exemplaren kun je open (of half open) dragen op stoere cargo broeken of op pittige slim fit jeans. Eronder draag je een bikinitopje of een beha die gezien mag worden. Zie hier het ‘flirt shirt’ ten voeten uit voor zomer 2022 (onze lieveling!).

Zo’n flirtshirt is overigens ook supercool op een kokerrok, een andere klassieker die we binnenkort weer gaan zien, dragen en beleven.

Al met al blijft de mode een spannend gebeuren, een creatief iets dat iedereen uitdaagt om met unieke combinaties te maken en eigen signatuur looks te creëren.