Zo kies je de juiste crème voor je huid

Zo kies jij de juiste crème voor jouw huid

De basis van je beauty routine is je crème en die moet geschikt zijn voor jouw huid. Je crème moet voldoen aan de behoeften van jouw huidtype, moet werkzame ingrediënten bevatten die ook echt iets voor je huid doen en mag (idealiter) geen potentieel gevaarlijke of nutteloze ingrediënten bevatten. Maar hoe vind je de juiste crème voor je huid? In dit artikel beantwoorden we twee van de meest gestelde vragen als het gaat om het kiezen van de ideale beautycrème.

Hoe kies je de juiste crème voor jouw huid?

Voordat je een crème gaat uitzoeken, moet je weten met wat voor een huidtype je te maken hebt. Het is heel belangrijk dat je je eigen huid kent. Pas dan zal je de juiste crème kunnen vinden. Breng daarom, eventueel met de hulp van een (huid)arts, je huid in kaart zodat je de behoeften van je huid kent en weet aan welke eventuele problemen je wilt werken. De ingrediënten en actieve bestanddelen in een product moeten daarbij aansluiten.

Bij een vette huid hebben we bijvoorbeeld producten nodig die de talgproductie weer in balans brengen.

huid hebben we bijvoorbeeld producten nodig die de talgproductie weer in balans brengen. In het geval van een droge huid moeten we hydrateren en is een vochtinbrengende crème een goede keuze, in combinatie met een scrub om een keer per week of 2 keer per maand te gebruiken.

moeten we hydrateren en is een vochtinbrengende crème een goede keuze, in combinatie met een scrub om een keer per week of 2 keer per maand te gebruiken. In het geval van een gevoelige huid moeten we op zoek gaan naar meer bescherming en voeding.

moeten we op zoek gaan naar meer bescherming en voeding. Een gecombineerde huid kan worden behandeld met zowel hydraterende als voedende producten. In dit geval is de T-zone vaak vet en heeft de rest van de huid behoefte aan hydratatie. Gebruik voor deze huid vochtinbrengende producten die tegelijkertijd ook de talgproductie weer in balans brengen.

Houd altijd goed voor ogen, en dit wordt maar al te vaak vergeten, dat je huid een heel belangrijk orgaan is en dat het werkt als een filter voor je lichaam. Je komt er niet met een enkel de juiste crème. Ook de juiste voeding, een gebalanceerd dieet, en lichaamsbeweging zijn van belang want met een gezonde levensstijl ontgift je je lichaam. Als je lichaam gezond is, weerspiegelt zich dat ook in je huid. Zorg ook voor voldoende nachtrust. Je huid heeft dan alle tijd om te herstellen en te regenereren, en zal er stralend en gezond uitzien.

Vergeet niet dat je huid altijd in ontwikkeling is en dat je beauty routine daarop moet worden afgestemd. Gebruik dus niet jaar in jaar uit altijd dezelfde producten. Blijf je huid monitoren en stuur je beauty routine bij.

Hoe lees je de compositie van een crème?

De afgelopen jaren zijn er veel controles uitgevoerd om ervoor te zorgen dat huidverzorgingsproducten zoveel mogelijk vrij zijn van potentieel schadelijke stoffen als parabenen, aardolie derivaten, verschillende conserveringsmiddelen, schadelijke oppervlakte-actieve stoffen (stoffen die verschillende elementen in je crèmes gemengd houden en druppelvorming voorkomen), alcohol, enzovoorts.

Daarnaast is het belangrijk een verzorgend producten met de juiste balans te vinden. Een van de ingrediënten die we in alle producten willen vinden is water voor de vochtinbreng. Verder moet een crème ook echt iets voor je huid doen. Hiermee komen we aan de actieve ingrediënten zoals glycolzuur, glycerine (een lichaamseigen stof die vocht vasthoudt), niacinamide, vitamine C, A en E en vele andere ingrediënten. Ze moeten ook in de juiste hoeveelheden voorkomen. Hoe hoger een ingrediënten op de ingrediëntenlijst voorkomt, hoe beter. Kijk dus of de werkzame stoffen die je interesseren tussen de eerste ingrediënten op de lijst voorkomen. Controleer je crème ook op parabenen en andere mogelijk schadelijke ingrediënten. Het blijft oppassen maar geef een crème wel het juiste gewicht. Goed eten en drinken, bewegen en voldoende nachtrust zijn minstens net zo belangrijk.

