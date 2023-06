De beste streetstyle looks bij de modeshow van Prada in Milaan

Prada showde de nieuwe herencollectie voor zomer 2024 en Trendystyle was erbij. Dit zijn de beste streetstyle looks. Doe ideeën op!

Streetstyle looks bij Prada. Foto Charlotte Mesman

Het is Fashion Week in Milaan. Op zondag 18 juli showde Prada de herencollectie voor zomer 2024. Het modevolk liep onder de brandende zon te hoop in Via Lorenzini waar de Fondazione Prada gevestigd is. Voor de hoofdingang stonden de fans in dikke rijen en gewapend met fototoestellen klaar om de celebrities met gejuich te ontvangen.

Streetstyle looks bij Prada. Foto Charlotte Mesman

Wij concentreerden ons op de streetstyle looks van de heren maar vooral ook van de dames die voor de show waren uitgenodigd. Vanzelfsprekend was het merendeel gekleed in Prada.

Lange witte jurken

Streetstyle looks bij Prada. Op deze foto Gilda Ambrosio. Foto Charlotte Mesman

Lange witte overhemdjurken hadden de overhand. Gilda Ambrosio, Caroline Daur, Tamu McPherson; alle drie droegen ze een lange witte jurk. Die van Gilda had lange mouwen en een sleepje, die van Caro had blote schouders en een blote rug en Tamu droeg er een blazer over. Ook Tamara Kalinic droeg een witte jurk van Prada maar die was korter en met broderie.

Streetstyle looks bij Prada. Op deze foto Tamara Kalinic. Foto Charlotte Mesman

Witte jurken zijn een huge modetrend voor zomer 2023. Je draagt ze wanneer je wilt. Overdag, ’s avonds, naar je werk en tegenwoordig zelfs naar een bruiloft.

Streetstyle looks bij Prada. op deze foto Caro Daur. Foto Charlotte Mesman

Metallics

Streetstyle looks bij Prada. Op deze foto Jenny Walton. Foto Charlotte Mesman

Opvallend was ook het goudgele jurkje van Jenny Walton (blonder dan we haar ooit gezien hebben). Eronder droeg ze goudkleurige hooggehakte sandalen. De hele look had een charmante retro uitstraling.

Streetstyle looks bij Prada. Op deze foto Niki Wu Jie. Foto Charlotte Mesman

Influencer Niki Wu Jie droeg een bruine halterjurk met geplisseerde rok en metallic pumps. In deze streetstyle looks zien we maar weer bevestigd dat metallic schoenen voor zomer 2023 een grote modetrend zijn. Overigens geldt dit niet alleen voor de schoenen, metallics zien we volop in de modecollecties terug. Denk aan zilverkleurige en goudkleurige jurken, broeken en zelfs jassen.

Streetstyle looks bij Prada. Foto Charlotte Mesman

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw zomerlook.

Klik hier voor de streetstyle mode voor de heren op ADVERSUS