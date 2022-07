Wat als hij min of meer duidelijke signalen afgeeft die eigenlijk maar één ding willen zeggen: hij wil het uitmaken en is zoek naar de minst pijnlijke manier om dat te doen…

Wil hij het uitmaken? Zo begrijp je het op tijd

Vroeg op laat komt er in een relatie een moment waarin een van beiden ‘relatie-moe’ is. Hij of zij is niet blij meer met de relatie en fantaseert over een leven zonder de huidige partner. Misschien wil hij of zij er wel een punt achter zetten. In alle relaties komt er zo’n moment. Soms gaat ‘het’ over, soms besluit men om desondanks bij elkaar te blijven, soms leidt het tot het einde van de relatie. Het is normaal en ook begrijpelijk dat dit soort momenten zich voordoen.

Maar heel anders is het als de ‘relatie-moeheid’ in de eerste maanden of in ieder geval in de beginfase van een relatie optreedt. In deze fase zijn de banden tussen de beide partners nog niet heel sterk en ligt er nog geen stevige basis voor een duurzame relatie. Vaak woont men nog niet samen en moet er afgesproken en gereisd worden om elkaar te ontmoeten. In deze fase leidt ‘relatie-moeheid’ of ontevredenheid over de relatie vaak maar tot één ding: uit elkaar gaan.

Er wordt gezegd dat mannen gewoonlijk niet graag een relatie

beëindigen, maar dat het de vrouwen zijn die dit soort beslissingen nemen. Maar of het waar is…? Denk eens aan je eigen situatie, aan je eigen ervaringen uit het verleden en die van je vriendinnen, en je zult erachter komen dat het lang niet altijd zo is dat vrouwen het voortouw nemen. Of beter gezegd, misschien is het uiteindelijk de vrouw die de beslissing neemt, maar zijn het de mannen die het terrein voor deze beslissing voorbereiden. Hoe? Door te laten merken dat ze geen interesse meer in je hebben en dat ze besloten hebben om verder te gaan. Zonder jou. Mannen zijn er heel goed in om het zo te spelen dat ze ‘verlaten worden’. Ze geven vrouwen het gevoel dat zij degene is geweest die de beslissing heeft genomen… met alle schuldgevoelens en problemen die daarbij horen.

Maar wat zijn de meest gebruikelijke signalen die een man afgeeft als hij besloten heeft een punt achter een relatie te zetten? We zijn te rade gegaan bij de redactie van Adversus en hebben samen met Adversus een lijst gemaakt van de tien signalen waar je als vrouw op moet letten. Om te begrijpen of hij van plan is om op te stappen en om te voorkomen dat je daar niet op voorbereid bent. Of om te proberen hem tijdig tegen te houden, als het je lukt. (Met dank aan de mannen van Adversus voor de wijze raadgevingen…)

Een man heeft besloten (of is aan het besluiten) om een relatie uit te maken als…

hij steeds vaker tegen je praat over algemene en onpersoonlijke onderwerpen en steeds minder over zijn ideeën en zijn privé-leven vertelt

hij vaak humeurig, stil of geïrriteerd is als hij bij je is, terwijl hij bij andere mensen wel een goed humeur heeft

hij lichaamscontact met je vermijdt. Let op zijn lichaamstaal. Vermijd hij lichaamscontact als jullie televisie kijken of slapen jullie verder dan gewoonlijk uit elkaar?

jullie seksleven is verslechterd, hij je minder vaak dan voorheen opzoekt en met ‘hoofdpijn’-smoesjes komt.

hij (weer) in de enkelvoudige vorm gaat praten. In plaats van ‘wij’ of zinnen die beginnen met ‘we zouden’ begint hij zinnen met ‘ik’ en ‘ik wil’.

hij niets meer zegt over je kleding, je make-up en geen interesse in je uiterlijk toont, terwijl hij dat aanvankelijk wel deed.

hij steeds minder tijd voor je vrijmaakt en hij steeds meer opgaat in zijn werk, zijn studie en zijn vrienden (dat zegt hij althans). Misschien zagen jullie elkaar eerst elke dag en nu nog maar twee keer per week…

hij met je in discussie gaat over de meest banale dingen en je laat zien dat jullie wel heel erg van elkaar verschillen

als hij geen plannen meer voor jullie toekomst maakt, hij het nog niet over de komende vakantie heeft gehad…

hij direct oogcontact vermijdt en je lijkt te ontvluchten, alsof hij alle deuren die naar je openstonden heeft dichtgedaan (waarschijnlijk is dat ook het geval).

En zo kunnen we nog wel even verder gaan. Het zal duidelijk zijn wat we bedoelen. Maar volg niet alleen de lijst hierboven, luister vooral ook naar je intuïtie, je instinct. Eigenlijk weet je het al snel genoeg als er iets is dat niet gaat zoals het zou moeten. Maar je moet er dan wel voor openstaan, klaar zijn om het onder ogen te willen zien.

En julllie?

En wat kun je doen als je je ervan bewust wordt dat hij het eigenlijk al gezien heeft terwijl jij nog steeds net zo verliefd bent (of misschien wel meer) als op de eerste dag dat jullie elkaar ontmoetten? Tja, dan wordt het moeilijk en dan moet je voorzichtig te werk gaan. Wil je proberen om jullie relatie te redden, zorg er dan in ieder geval voor dat hij je niet zover krijgt dat jij jullie relatie uitmaakt :-) En wat je verder kunt doen als hij op het punt staan om bij je weg te gaan? Dat zouden we graag aan jullie willen vragen. Wat doen jullie als je voelt dat je partner zich langzaam maar zeker van je losmaakt en zich uit de relatie terugtrekt?