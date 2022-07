9x Hippe ideeën voor een zomerse strandlook

Een kaftan of lange jurk over je bikini? Cool! Maar er kan zoveel meer. 9x Zomerse ideeën volgens de modetrends voor zomer 2022.

Strandmode zomer 2022. Photo courtesy of Versace

De modetrends voor zomer 2022 drukken niet alleen hun stempel op onze dagelijkse kloffie maar ook op onze strandlooks. Een kaftan of jurkje – lang of kort – over je bikini of badpak is altijd goed, maar deze zomer is er meer onder de zon.

Strandmode zomer 2022. Photo courtesy of Fendace

We hebben 9x zomerse ideeën voor een trendy strandlook voor je:

1. De bottom down blouse. Oversize blousons waarvan je alleen een paar onderste knoopjes dicht doet, zijn een zomerhit. Draag ze over een bikinitop met shorts of een minirokje.

2. Kitten heels. Vervang je platte slippertjes of Birkenstocks onder je swimwear eens door een paar sandaaltjes met kitten heels. Supervrouwelijk!

Strandmode zomer 2022. Photo courtesy of Missoni

3. Draag je bikinitopje of badpak als top. Als je naar het strand gaat, maar ook in het dagelijks leven, bijvoorbeeld onder een mooie blazer.

Strandmode zomer 2022. Photo courtesy of Versace

4. Een coole rok voor naar het strand: een kokerrok met lage taille à la Versace of met heupbandjes zodat je een cut-out idee krijgt.

5. Monochroom. Kleed je ook naar het strand van top tot teen in dezelfde kleur. Bijvoorbeeld een roze bikini, een roze bottom down blouse en roze shorts plus roze slippertjes!

6. Pailletten. Voor een ultrahippe zomer 2022 look draag je pailletten naar het strand. Bijvoorbeeld een bikini met een paillettenrok. Of een bikini met pailletten.

Strandmode zomer 2022. Photo courtesy of Versace

7. Gekleurde glazen. Ga voor een zonnebril met gekleurde glazen en stem die gelijk even af op de kleur van je bikini (en de rest van je outfit).

8. Cargobroeken. Combineer een mooie bikinitop met een cargobroek. Met deze look kun je – als het weer het toelaat – naar zee maar ook naar de stad. Voor de avond kies je een geklede, lange broek – zo’n oversized model met hoge taille – en hoge hakken, en dan natuurlijk weer die bikinitop.

9. Cowboyhoeden. Baseball cap, emmerhoedje? Prima, maar ook cowboyhoeden zijn cool! Voor een klassieke look knoop je een zijden sjaaltje om je hoofd.

10. Voor een glamour strandlook ga je voor véél goudkleurige schakelkettingen!

We wensen je een heerlijke en stylish zomer toe!