Rozen, veren en pailletten voor de haute couture collectie van Valentino

Valentino haute couture collectie herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

De nieuwe haute couture collectie voor herfst winter 2022 2023 draagt de naam ‘The Beginning’. Alles begint opnieuw waar alles altijd begint: in Rome, in het Atelier waar Valentino van oudsher gevestigd is. Met andere woorden: de collectie is vernieuwend maar blijft tegelijkertijd ook dicht bij de roots.

Valentino haute couture collectie herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

Valentino haute couture collectie herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

De creaties die creatief directeur Pierpaolo Piccioli de eeuwenoude traptreden van de Piazza di Spagna in Rome zijn spectaculair. Grote volumes, indrukwekkendee constructies, structuren die rozen uitbeelden. Veren sieren lange mantels.

Valentino haute couture collectie herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

Kleur is de leidraad. Rood natuurlijk, Valentino rood. Maar ook azuurblauw, mintgroen, roze, fuchsia, zonnig geel, zwart. We zien kleurcombinaties maar ook monochrome looks.

Valentino haute couture collectie herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

Lange broeken, broekpakken, rokken met hoge splitten en rozen, rokken die uit vele lagen zijn opgebouwd, lange mantels, mini-jurkjes, en voor de avond zilverkleurige pailletten met een jaren ’20 twist.

Valentino haute couture collectie herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

Valentino haute couture collectie herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

Opvallend zijn de netkousen en de pumps die met strikken of wederom rozen en veren om de enkels sluiten.

Deze haute couture collectie van Valentino is zoals een haute couture collectie hoort te zijn. Ronduit betoverend. Valentino ten voeten uit.