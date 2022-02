De nieuwste wenkbrauwtrend is (nu komt het): dunne wenkbrauwen!

Wenkbrauwtrends 2022: dunne wenkbrauwen in jaren ’90 stijl

Eigenlijk zou het ons niet moeten verbazen. Na de obsessie met zware, volle en dikke wenkbrauwen kon een tegenreactie niet uitblijven. Tada! De grote nieuwigheid in de wenkbrauwtrends voor 2022 is: DUNNE wenkbrauwen.

Wenkbrauwen volgen, net zoals de mode-, make-up en haartrends, bepaalde golfbewegingen. Kijk je terug in de tijd dan zie je dat brede en smalle wenkbrauwen elkaar steeds afwisselen.

In de jaren ’80 bijvoorbeeld voerden wilde, bushy wenkbrauwen de boventoon. Think Madonna en Brooke Shields. Dit soort wenkbrauwen worden wel ‘virgin brows‘ genoemd omdat er geen pincet aan te pas kwam, en de wenkbrauwen eruit zagen als ongerepte tienerwenkbrauwen die in die levensfase vaak op z’n volst en wildst zijn.

In de jaren ’90 gingen we flink epileren en kwamen dunne, vrij donker aangezette wenkbrauwen in de mode waaraan iedereen (ondergetekende incluis) vrolijk meedeed.

In het nieuwe decennium kwam de volle, natuurlijke maar verzorgde wenkbrauw in beeld en sprongen we hoog en laag om die haartjes die we in de jaren ’90 hadden geplukt weer terug te krijgen.

Cara Delevingne (2014) in Parijs. Foto: Charlotte Mesman

Het was topmodel Cara Delevingne die vervolgens met haar superzware wenkbrauwen olie op het vuur gooide en een ware wenkbrauwenrage ontketende die zelfs leidde tot een nieuw concept: de brow bar. Die schoten opeens als paddenstoelen uit de grond.

Delevingne’s brows stonden niet alleen voor volle maar ook voor rechte, boyish wenkbrauwen. De afgelopen jaren werden de vormen weer wat vrouwelijker en zagen geraffineerde technieken het licht wat resulteerde in superverzorgde wenkbrauwen waarvan de afzonderlijke haartjes te zien zijn en perfect naast elkaar liggen. En mist er een haartje dan microbladen we dat er toch even bij!

Bella Hadid (met dunne wenkbrauwen) in de reclamecampagne van Michael Kors. Photo courtesy of Michael Kors

De obsessie met volle wenkbrauwen – the bigger the better – rees als een soufflé de pan uit maar dreigt met de actuele revival van de jaren ’90 in te zakken als… yep, een soufflé. De dunne wenkbrauw is aan een (grootse?) comeback begonnen. Bella Hadid, (half Nederlandse) topmodel en één van de meest invloedrijke Instagrammers, pakte de draad als eerste op. Inmiddels volgen TikTokkers enthousiast haar voorbeeld.

Dat de dunne-wenkbrauwen-trend vooral onder de jongeren aanslaat, is overigens logisch. Als tieners en twintigers zijn we nu eenmaal eerder geneigd om met ons uiterlijk (haar, wenkbrauwen, make-up) te experimenteren. Het enige verschil met de jaren ’90: we maken ze wat lichter en softer op.

Tijdens de afgelopen Fashion Weeks wees alles erop dat dunne wenkbrauwen ook in de modewereld, en misschien nog wel op grotere schaal, gaan terugkomen. Senior Artist MAC Hannah Bennett ontwierp tijdens de Amsterdam Fashion Week voor de modeshow van Reconstruct Collective een make-up look met een super nineties brow. Dat deed ze door de eigenlijke wenkbrauwen van de modellen te camoufleren en vervolgens met eyeliner overdreven dunne jaren ’90 wenkbrauwen te tekenen.

Op verschillende catwalks in Milaan en Parijs voor zomer 2022 – onder meer bij Valentino – zagen we bovendien weer gebleekte wenkbrauwen voorbijkomen wat eigenlijk nog een stap verder is, maar misschien ook minder drastisch omdat bleach uitgroeit.

Wenkbrauwtrends 2022. Gebleekte wenkbrauwen op de catwalk van Valentino Rendez-Vous. Photo courtesy of Valentino PE 2022

Epileren is een ander verhaal. Hoe leuk dunne wenkbrauwen je (misschien) ook mogen lijken: bezint eer ge begint! Er zijn zoveel vrouwen die vandaag de dag nog spijt hebben van hun enthousiaste overgeëpileer in de jaren ’90. Want hoewel haartjes in de regel teruggroeien als je ze uittrekt – denk maar eens aan het ontharen van je benen – kun je door veelvuldig op dezelfde plek te epileren uiteindelijk de haargroeicyclus semi-permanent verstoren waardoor de haartjes niet meer terugkomen – iets wat wel tractie alopecia wordt genoemd.

Wenkbrauwtrends: dunne wenkbrauwen. De nineties zijn terug.

Het is dus niet gezegd dat je wenkbrauwen, als je eenmaal stopt met epileren, weer helemaal de oude worden!

