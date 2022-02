Dit halflange kapsel met lange pony is waanzinnig trendy

Het aantal halflange kapsels voor 2022 is overweldigend. Eerlijk gezegd wisten we niet dat er zoveel verschillende haarsnitten te verzinnen waren.

Halflange kapsels met lange pony. Photo courtesy of Etro

Over bobkapsels kunnen we dit seizoen boeken volschrijven. Je zult ons er nog vaak over gaan horen. Vandaag lichten we het halflange kapsel met lange pony uit. Het Australische fashion model Aylah Peterson laat zien hoe supercool zo’n kapsel kan zijn. Maar ook hoe je er een extra twist aan kunt geven.

Halflange kapsels met lange pony. Photo courtesy of Etro

Allereerst de haarsnit zelf. Die is heel eenvoudig. De halflange kapsels met lange pony zijn op één lengte geknipt en de pony is recht en horizontaal (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de wispy pony’s – piekerige pony’s die verticaal geknipt worden en dit seizoen ook een hit zijn).

Halflange kapsels met lange pony. Foto Charlotte Mesman

Door de rechte lijnen krijgt dit kapsel een vrij grafische en geordende uitstraling. Het is daarom ideaal voor al die dames die het niet zo op piekerige of grungy haarstijlen hebben maar die graag elk haartje op z’n plaats zien liggen. Begrijp ons niet verkeerd: dit betekent niet dat je deze haarstijl niet kunt dragen als je slag of krullend haar hebt, want dan kun je het net zo goed hebben, en wee je gebeente als je die pony glad stylet. Daar doen we al jaren niet meer aan. Die bangs laat je gaan zoals zij dat willen.

Halflange kapsels met lange pony. Foto ADVERSUS

Over de hair styling gesproken. Je hoeft alleen maar de textuur van je haar te volgen. Is het steil dan föhn je het glad, enzovoorts. Ook het onderhoud is heel eenvoudig. Heb je een vaste hand dan kun je bij wijze van spreken met een scherpe keukenschaar de pony zelf korter knippen als deze té lang wordt.

Halflange kapsels met lange pony. Photo courtesy of Missoni

Qua haarlengte kun je verschillende kanten op. Draag je het op kinlengte dan krijgt het iets van de French bob. Maar je kunt ook voor een schouderlang kapsel (clavicut) kiezen. Deze haarlengte staat bekend als anti-aging, is geliefd bij vijftigplussers en is ideaal als je van lang haar houdt. Door je lange manen tot op schouderlengte te snoeien, geef je je haar een boost mee maar voor hetzelfde geld kun je, als je dat wilt, de komende zomer weer met lange manen over de boulevard langs zee flaneren.

Wil je je bob of lob een extra twist meegeven – en hiermee komen we bij fashion model Aylah Peterson uit – laat je de haarpunten goudblond oplichten. De zon mag dan misschien (nog) niet schijnen maar jij bent met deze haarkleurtechniek het zonnetje in huis.

En durf je te overdrijven, gooi er dan meteen ook eens – voor een speciale gelegenheid – een wet lookje tegenaan zoals Aylah op de catwalk van Missoni. Meer up-to-date kun je niet zijn.

