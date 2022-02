Ken jij deze TikTok beauty trend voor een frisse, mooie huid?

Iceglobes, ijsbollen, de nieuwste beauty huidverzorgingstrend

Ice Globes zijn de allernieuwste huidverzorgingstrend op de social media. Het is een ware obsessie onder de beauty addicts.

Hoe modern het ook mag klinken en hoe avant-gardistisch Gen-Z ook mag zijn, ice globes zijn niet anders dan een ietwat geraffineerdere versie van het klassieke ijsblokje dat grootmoeder in de vorige eeuw wel eens over wallen of kringen wilde halen om een vermoeide oogopslag of gezwollen ogen weg te werken.

Het principe is heel eenvoudig. Ice globes zijn bollen met daarin een koelvloeistof. Aan de bollen is een steeltje bevestigd dat als handvat dient. Voor gebruik koel je de bollen in de ijskast, vervolgens breng je een beetje olie of crème op je (schone) huid aan om frictie te voorkomen en dan masseer je je huid met de bollen. Van het midden richting je slapen, aldus de beauty addicts, waarbij je vooral de huid onder je ogen niet moet vergeten.

Dankzij de ijsbollen trekt je huid strak en verdwijnt roodheid. Ice globes helpen ook tegen wallen en kringen, maken de huid rustig, werken ontstekingsremmend, verminderen acne en geven een vermoeid gezicht weer een frisse uitstraling, zo luidt de lofzang op dit op zich eenvoudig beauty tool.

Ze zijn perfect na een avondje doorzakken of een slapeloze nacht maar als je ze gedurende enige weken elke dag gebruikt, zou je huid er een enorme anti-aging kick van krijgen. Er wordt zelfs betoogd dat deze ijsmassagemethode op den duur ook de celvernieuwing versnelt.

Inmiddels worden de bollen ook backstage gebruikt om de huid van de fashion modellen, voordat aan de make-up begonnen wordt, te boosten. Maar de bollen zijn natuurlijk ook ideaal als snelle opfrisser voor een Zoom-meeting!

