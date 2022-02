Deze kapseltrends voor 2022 zijn zò fout (lees: cool)

Deze kapseltrends zijn zò fout (lees: cool). Wolf cuts en mullets. Foto: Charlotte Mesman

De haartrends voor 2022 laten een opvallend beeld zien. Aan de ene kant zien we hyperklassieke kapsels en aan de andere kant compleet ‘foute’ hoofden. Zo fout dat het cool wordt. Over die foute haarcoupes willen we het vandaag hebben. Of zoals Floor Kleyne, celeb hair stylist en hair obsessed, het zegt: ‘Misschien loopt iedereen stiekem wel een beetje met bad ass haar ideeën rond.’

Kapseltrends. De mooiste korte kapsels op de catwalks voor zomer 2022. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Laten we het zo zeggen: soms is er echt moed voor nodig om naar de kapper te gaan. Niet om je haar te laten bijpunten of je haarkleur te laten opfrissen natuurlijk. Maar wél als je besluit om eens radicaal van look te veranderen. Zoiets kan bepaald life-changing zijn, om Floor nog een keer te citeren: ‘Je haar is een verlengstuk van je persoonlijkheid.‘

Maar dat betekent niet dat je je hele leven hetzelfde haar moet hebben. Soms is het best spannend om te kijken of je er méér mee kan. Waarom zou je daar niet eens uitvoering aan geven? De haartrends voor 2022 bieden je genoeg handvaten.

Lang haar

Lang haar. Foto Charlotte Mesman

Houd je van lang haar dan kun je je coupe moderniseren met laagjes. Vooral onzichtbare laagjes zijn dit jaar een hit. Een schouderlang kapsel wordt opeens up-to-date met een pony. Ben je een voorzichtig type dan kan dat een gordijntjespony zijn, of bottleneck bangs die momenteel de trend zijn. Deze pony is korter in het midden, maakt een boogje bij je ogen (als de hals van een fles) en wordt langer richting je jukbeenderen. Net zoals de gordijntjespony is dit een ‘veilige’ fringe die snel uitgroeit. Wil je echt eens uit de band springen, experimenteer dan eens met baby bangs of een rafelige pony.

Halflang haar

Kapseltrends 2022. Frisse bob kapsels. Backstage bij Sportmax. Model: Mila van Eeten (Nederland). Foto: Charlotte Mesman

Ben je een fan van halflang haar dan kun je je hart ophalen aan de bob- en lobkapsels die steeds kunstiger geknipt worden met spannende volumes dankzij de laagjes die weer in beeld zijn, en statement pony’s. Er is een overvloed aan bob- en lobkapsels voor 2022: French, Italian, airy, boyfriend, roaring twenties, jaren ’60, jaren ’70, de Rachel bob. Verdiep je er maar eens in!

Korte kapsels

Kapseltrends. De mooiste korte kapsels op de catwalks voor zomer 2022. Photo courtesy of Sportmax

Voor de liefhebbers van kort haar is het helemaal feest. De pixie cut viert hoogtij en ook daar kun je weer een heleboel mee qua volumes maar ook met pony’s en lokken, en soms zelfs een lichte undercut. Wil je nog korter, ga dan voor een rattenkopje, een andere comeback trend voor 2022.

Wolf cuts en mullets

Deze kapseltrends zijn zò fout (lees: cool). Wolf cuts en mullets. Foto: Charlotte Mesman

‘Ik vind dat die mullets echt wel een soort ultieme vorm van bad ass-schap.’ – Floor Kleyne

Deze kapseltrends zijn zò fout (lees: cool). Wolf cuts en mullets. Foto: Charlotte Mesman

Maar besluit je om all the way te gaan en het dit keer eens goed fout te doen, dan kom je uit bij de wolf cuts (het wilde zusje van de shag, dus supergelaagd) en mullets (het ‘gehate’ haarmatje of nektapijtje). Floor Kleyne zegt hierover: ‘Als we het bad ass hoofden hebben, dan moet ik toch wel heel erg denken aan de show van Tom Ford met al die mullets, al die matjes. Ik vind dat supercool – maar dat is een heel erg persoonlijke smaak – maar ik houd er heel erg van. Ik vind dat die mullets echt wel een soort ultieme vorm van bad ass-schap.’

Kapseltrends. De mooiste korte kapsels op de catwalks voor zomer 2022. Photo courtesy of N21

‘Het haarmatje kan natuurlijk heel extreem zijn maar hij kan ook heel toegankelijk, en prachtig en zacht zijn’, zegt Floor Kleyne. ‘Ja, ik vind het een hele leuke look om mee te spelen. Hij is ook heel versatile, met krullen kan het ook heel leuk. Tegen krullen werd voorheen altijd gezegd: ‘Nee dat kan bij jou niet, want dan springt het op.’ Maar so what? Dan gebeurt dat maar.’

Met dank aan Floor Kleyne. www.floorkleyne.com

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE