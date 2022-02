Update je februari look met deze 8 mode hacks

Catsuits, bodywarmers, slippers en sandalen. Ga creatief om met de mode items uit je kast of de uitverkoop en geef je februari look een frisse, blije update mee.

8x Mode hacks voor een vroege en trendy voorjaarslook. Foto: ADVERSUS

Februari. Nog geen voorjaar, maar wel bijna. Tijd om je modelook onder de loep te nemen. We hebben 8 mode hacks voor een vervroegd voorjaargevoel voor je. Bovendien loop je ermee vooruit op de lentemode voor 2022.

#1 Ga voor kleur

8x Mode hacks voor een vroege en trendy voorjaarslook. Foto: Charlotte Mesman

(Valentijns)Rood is dé kleur voor februari. Maar vergeet ook de andere kleuren niet. Fuchsia, oranje, kobaltblauw, groen. Felle kleuren zijn, als nooit tevoren, in de mode. Het is nooit te vroeg om ze te dragen. Een fel gekleurde winterjas bijvoorbeeld maakt blij.

#2 Draag een wollen truitje onder je zomerjurk

8x Mode hacks voor een vroege en trendy voorjaarslook. Foto: Charlotte Mesman

Geen combinatie is te gek. Sommige (zomer)jurken kun je al vroeg in het seizoen aan. Zo kun je er een wollen truitje onder dragen. Dat is weer eens iets anders dan een grote trui of wollen vest over je jurk. Een paar laarzen erbij. Klaar ben je.

#3 Sandalen met sokken

Sandalen, bontslippers, instappers, klompen. Dit seizoen mag het allemaal wel een beetje gek aan je voeten. Draag open schoenen met sokken. Trendy en warm.

#4 Bodywarmers

8x Mode hacks voor een vroege en trendy voorjaarslook. Foto: Charlotte Mesman

De bodywarmer is cool en hangt overal in de uitverkoop. Dit kledingstuk is goed voor nieuwe combinatie en mode-inspiratie.

#5 Tijgerprints

8x Mode hacks voor een vroege en trendy voorjaarslook. Foto: Charlotte Mesman

Tijgerprints worden je van het (hoe kan het ook anders in het Jaar van de Tijger). Nu al dragen!

#6 Catsuits

8x Mode hacks voor een vroege en trendy voorjaarslook. Foto: Charlotte Mesman

Heb je je afgevraagd wat je in hemelsnaam met die strakke catsuits aanmoet (je hebt ze vast in de winkels gezien)? Het antwoord is: onder jurken, jurkjassen en elke andere outfit dragen! Ga voor een gezellig printje. Je hele look fleurt ervan op.

#7 Lichte natuurlijke kleuren

8x Mode hacks voor een vroege en trendy voorjaarslook. Foto: Charlotte Mesman

Wit, naturels, het mag altijd en allemaal, zolang je de materialen maar winters houdt. Een ander truc om niet al te zomers over te komen, is deze natuurlijke kleuren combineren met een paar zwarte items.

#8 Argyle ruiten

Loop vooruit op de voorjaarsmode voor 2022 met argyle ruiten. Deze maken deel uit van de preppy look die we weer gaan verwelkomen.

TRENDYSTYLE