Deze warme, ruige tijgerprints zijn dé fantasie voor 2022

Tijgerprints lente zomer 2022. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Het kon niet uitblijven: de tijgerprint is dé dierenfantasie voor 2022, het Jaar van de Tijger volgens de Chinese kalender. Houd jij niet van wildekattenprints – toegegeven: het blijft een haat-liefde verhouding – kijk dan toch even naar de allernieuwste animalier fantasieën. Ze zijn indrukwekkend.

Tijgerprints lente zomer 2022. Photo courtesy of Roberto Cavalli

King of the tiger prints is van oudsher Roberto Cavalli. Op de catwalk van het Italiaanse modehuis voor lente zomer 2022 showden creaties met grote tijgerkoppen en uitgesproken tijgerprints in warme gouden en honingtinten. Als we het helemaal exact willen zeggen, dan moeten we het eigenlijk over tijger- én jaguarprints hebben, want daar zit wel degelijk verschil tussen. De tijgerprint is gestreept, de jaguarprint gevlekt, en Cavalli liet die twee gezellig met elkaar kletsen.

Tijgerprints lente zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2

Met deze nieuwe tijger- en jaguarprints openen de modeontwerpers een heel nieuw hoofdstuk. De fantasieën zijn sterk, stoer en exotisch, niet te vergelijken met de verfijnde maar ook ietwat banale luipaardprints van de afgelopen jaren. We weten niet hoe het er met jullie was, maar wij kunnen die luipaardprints even niet meer zien, terwijl we wildenthousiast over de nieuwe tijger/jaguarprints zijn.

Tijgerprints lente zomer 2022. Photo courtesy of Valentino

Missoni verwerkt ze in de nieuwe zomercollectie met hier en daar een subtiele hint zoals de bikinitopjes waarvan slechts één van de twee driehoekjes in tijger is uitgevoerd. Ook Valentino kon het niet laten om bij de Chinese kalender aan te haken met één enkele creatie in tijgerprint, maar dan wel gelijk een heule mooie: een lange, lichte mantel met het strepenpatroon van de koning der dieren.

Tijgerprints lente zomer 2022. Photo courtesy of Salvatore Ferragamo

Evenmin Salvatore Ferragamo wilde het jaar van de tijger onopgemerkt laten en vierde dit – wat moet worden: succesvolle – jaar met een kort tijgerjurkje voor de dames en een tijgeroverhemd voor de heren.

Tijgerprints lente zomer 2022. Streetstyle tijdens de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Fashionista’s tijdens de modeweken voelden de trend al aankomen en gingen tijdens de modeweken al aan de haal met de schitterende goudkleurige tekeningen van big cat vachten. De combinatie met rood is natuurlijk heel toepasselijk.

