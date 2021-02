Valentijnsrecept. Rode tagliatelle met saffraanroomsaus en mini burrata

Of je Valentijnsavond nu alleen of met je Valentijn doorbrengt, met deze verrukkelijke (rode) pastaschotel met saffraanroomsaus en burrata kan je avond niet stuk!

Rode tagliatelle, een saffraanroomsausje en een mini burrata met daarover grof geraspte Parmezaanse kaas en vers gemalen peper. Het water loopt toch in je mond? Met dit pastagerecht kan je Valentijnsavond niet stuk. Breng je die alleen door? Trakteer dan jezelf op deze heerlijke pastaschotel!

In ons recept gaan we ervan uit dat je de pasta zelf maakt. Kom je daar niet aan toe, dan is hier een alternatief voor huisgemaakte pasta: tagliatelle of spaghetti uit pak plus circa 50 ml bietensap. Kook de pasta zoals op het pak aangegeven, doe de pasta, zodra die al dente is, met wat kookvocht en de bietensap in een koekenpan, schep alles goed door elkaar en verwarm het geheel een paar minuten op een laag vuur zodat de kleur goed kan intrekken (inkoken). Zie ook rode liefdespasta

Ingrediënten voor 2 (verliefde) personen

Voor de huisgemaakte pasta

100 gram volkorenmeel

100 gram farina di semola duro rimacinata (dubbel gemalen harde tarwe griesmeel bloem)

1 ei

circa 50 ml bietensap

Voor de saus en garnering

1 teentje knoflook

extravergine olijfolie

1 ansjovisje

saffraandraadjes

zout

100 tot 200 ml koksroom

1 theelepel maïzena

2 mini burrata’s

vers gemalen peper

vers geraspte Parmezaanse kaas

basilicumblaadjes

Bereiding

Doe het meel in een kom en maak een kuiltje in het midden. Houd een kleine hoeveelheid meel apart zodat je – als het deeg te nat is – dat kunt gebruiken om te corrigeren. Breek het ei in het kuiltje en schenk er een scheutje bietensap (minder dan 50 ml) bij. Vermeng ei en bietensap met het meel door met een vork steeds meer van het omliggende meel in de vloeibare ingrediënten in het kuiltje te verwerken. Kneed nu de ingrediënten krachtig door elkaar en doseer de hoeveelheid bietensap totdat je een homogene, gladde en elastische deegbal hebt. Wikkel de deegbal in huishoudfolie en laat het 30 minuten in de ijskast rusten.

Rol het deeg uit tot dunne, banen met ongeveer dezelfde lengte. Dit kun je met een pastamachine of met een deegroller doen. Gebruik je de pastamachine, ga dan steeds een tandje verder totdat je de laatste (dunste) stand hebt bereikt. Vaak moet je de pasta meerdere malen door dezelfde stand halen om egale banen te krijgen. Maak er vervolgens met de machine tagliatelle of spaghetti van.

Werk je met de hand, rol de banen dan op en snijd van de rol plakjes die je direct afrolt, zodat je tagliatelle krijgt. Bestuif de banen goed met meel om te voorkomen dat de pasta aan elkaar kleeft en de rolletjes zich niet laten afrollen.

Hang de pasta op stokjes te drogen of maak er nestjes van. In dat laatste geval goed met bloem bestuiven.

Kook de pasta dezelfde dag of de dag erna. Hoe langer je wacht, hoe meer de rode kleur vervaagt.

Schenk een beetje heet water over de saffraandraadjes. Schil het teentje knoflook en snijd het in flinterdunne plakjes (of laat het heel zodat je het teentje voor het opdienen uit de saus kunt verwijderen). Verhit een scheut olijfolie in een koekenpan en fruit er de knoflook en de ansjovis in. Voeg het water met de saffraandraadjes toe, laat het geheel nog ongeveer 5 minuten doorkoken.

Breng ondertussen ruim water met zout aan de kook. Voeg de pasta toe zodra het water kookt.

Voeg nu de room en de maïzena aan de saus toe en laat alles doorkoken.

Giet de pasta af, schep er een scheutje olijfolie door en verdeel de pasta over de borden, snijd de mini burrata’s open en drapeer ze over de pasta. Schep de saus erover, en garneer de pasta met vers gemalen peper, vers geraspte Parmezaanse kaas en basilicumblaadjes.

