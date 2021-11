Leef jij in het nu, in de toekomst? Of juist in het verleden? Blijf jij je huidige partner(s) vergelijken met je eerste, mythologische en onbereikbare liefde? Blijf je terugkijken op het verleden?

Psychologie. Leef jij in het verleden? Waarom eigenlijk?

Er zijn momenten waarop het nuttig kan zijn om achterom te kijken. Terugkijken naar het verleden kan helpen om dingen te begrijpen, om jezelf beter te leren kennen, om gebeurtenissen te verwerken, om toekomstige fouten te verkomen. Soms ook is het verleden een comfort zone met een troostend effect. Maar als je heden, en je toekomst, beheerst worden door het terugkijken naar het verleden, kan je dat op den duur opbreken.

Zo leidt het nergens toe als je je huidige partners blijft vergelijken met je eerste mythologische en onbereikbare liefde. Je kijkt achterom en laat toe dat je heden, en ook je toekomst, erdoor geconditioneerd worden.

En zo zal het je echt geen goed doen als je maar blijft herhalen hoe leuk je het had toen je twintig was. Fijn dat je het leuk hebt gehad, maar die jaren zijn nu toch echt voorbij. Ze bestaan in je herinnering, maar komen nooit meer terug. Koester ze als je wilt, maar accepteer dat ze voorbij zijn, en leef in het heden.

Erger nog is het als je voor jezelf maar blijft herhalen wat je (in jouw ogen) fout hebt gedaan, als je maar blijft bedenken hoe je die pijnlijke echtscheiding had kunnen voorkomen, hoe je die leuke baan het kunnen behouden, hoe je leven anders was gelopen als je andere keuzes had gemaakt. Keuzes zijn nooit fout. Als je toentertijd bepaalde keuzes hebt gemaakt, had je er toentertijd zo je redenen voor. Accepteer dat, trek er lering uit maar laat het verleden verder rusten.

Blijf ook niet hangen in bittere gevoelens jegens mensen die je pijn hebben gedaan. Geef die pijnlijke echtscheiding, dat nare ontslag, het verraad van die vriendin een plaatsje en sluit het hoofdstuk dan af. Je bewijst jezelf er geen dienst mee om erin te blijven hangen.

Doorgaan, altijd maar weer doorgaan, is het advies. Een betere keuze kun je in het leven niet maken, ook niet op moeilijke momenten, als de werkelijkheid niet is zoals jij dat zou willen. Als het leven je dwingt, keuzes te maken, vraag je dan vooral af ‘waar’ je naar toe wilt, in plaats van terug te blikken naar hoe het was. Klamp je niet vast aan wat geweest is, en niet meer is. Het werkt verlammend en belemmert je om het heden, het leven, ten volle te leven.

Ga verder, maak je los van de banden van het verleden die je verankeren, hoe mooi het ook was (vaak ook is het overgewaardeerd). Het verleden is niet hier, het is niet meer. Door steeds terug te denken aan het verleden, riskeer je het heden te vergeten. Beleef het hier en nu, en bedenk dat er een toekomst is waarin je opnieuw kansen worden geboden, kansen die je wel eens over het hoofd zou kunnen zien als je met je gedachten in het verleden blijft hangen.

