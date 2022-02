8x Bob kapsels die we dit jaar volop gaan dragen

Bobkapsels lente zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Het jaar 2022 is nog maar net begonnen, maar één ding staat vast: het bob kapsel is de grote winnaar. Halflange kapsels zijn hotter dan ooit. Op de social media lijkt alleen deze haarlengte te bestaan. Maar dan wel dan wel in ontelbare varianten. Je moet wel van heel goede huize komen – lees: een absolute hair freak zijn – wil je het kunnen bijhouden.

Bobkapsels lente zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

We lichten een aantal van de belangrijkste bob kapsels voor je uit. Gespreksstof genoeg voor bij de kapper! Laten we nog even beginnen met een definitie van het bob kapsel:

Een bob (ook wel bobline of boblijn genoemd) is een kapsel dat in de jaren twintig van de 20e eeuw populair werd als een vrouwenhaardracht, en sinds de jaren zeventig ook bekendstaat als mannenkapsel. Bij dit kapsel is al het haar op een lengte geknipt, meestal op de kaaklijn. Bron: wikipedia

Bobkapsels lente zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Inmiddels is een bob véél meer en worden er onder deze noemer ook halflange kapsels met lagen geschaard. Deze bobkapsel zijn dit jaar populair:

#1 Long bob (lob): een lange bobkapsel dat net boven of op je schouders of sleutelbeenderen (clavicut) valt. Dit kapsel is ideaal voor als je gewoonlijk lang haar hebt maar wel eens iets anders wilt of je haar even wilt opfrissen. Tegen de tijd dat het zomer is, is je haar weer lang (en gezond). De long bob is tevens een fantastisch anti-aging kapsel voor dames die dan wel wat ouder zijn maar er niet over piekeren om afscheid te nemen van lang haar. We gaan deze haardracht dit jaar ook in combinatie met gordijntjespony’s zien.

#2 Flat long bob (flob): een lang bob kapsel dat steil wordt gedragen. Steil haar, ook wel liquid hair genoemd, is terug in de mode.

Bobkapsels lente zomer 2022. Lang en steil. Foto Charlotte Mesman

#3 De roaring twenties bob: een topper voor 2022 is het door de jaren ’20 van de vorige eeuw geïnspireerde halflange kapsel. Back to the roots! Met dit bobkapsel vieren we het honderdjarige bestaan van het bobkapsel. Dit flapper kapsel is kort, scherp en kun je al dan niet met pony dragen. Ook als je krullen hebt, is dat kapsel supercute.

Bobkapsels lente zomer 2022. Jaren ’20. Foto Charlotte Mesman

#4 French bob: de French bob is een topper. Dit kapsel is vrij kort (je haar reikt tot aan je mond), met héél véél textuur, een lichte shaggy feeling en een pony. Een variant op de French is de je ne sais qui bob die korter, frisser en wat minder beweeglijk is.

#5 Italiaanse bob: dit bob kapsel kwam vorig jaar in de mode, is op één lengte geknipt en wordt met een middenscheiding gedragen. Het is een heel klassieke haarsnit. Wil je het helemaal mooi maken, dan kun je de onderste haarpunten een andere kleur meegeven.

#6 Wavy bob (wob): wob staat voor de haarstyling. Steil is terug in de mode, natuurlijke texturen met een shag of grungy feeling zijn populair maar een nette wave blijft geliefd. Deze haarstijl is geraffineerd en oogt modern.

Bobkapsels lente zomer 2022. Wavy. Foto Charlotte Mesman

#7 Boyfriend bob: de boyfriend bob, ook wel box bob genoemd, is oorspronkelijk een jaren ’90 herenkapsel dat recht en zonder lagen is geknipt. Dit jaar dragen wij dames het, maar dan net iets langer en met een middenscheiding. Deze bob is geschikt voor steil maar ook krullend haar. De styling is natuurlijk.

Bobkapsels lente zomer 2022. Boyfriend bob. Foto Charlotte Mesman

#8 Mob (combinatie van mullet en bob): mullets (haarmatjes in de nek) blijven ons achtervolgen. Dit jaar sieren ze zowel de pixie cuts (mixie) als de bob kapsels. Een kleine vooruitgang is dat we het matje niet meer uitdunnen, dus eigenlijk hebben we het hier over een bob met wat langer haar in de nek.

En dan hebben we het nog niet gehad over de jaren ’60 (volume bovenop het hoofd en van die gekrulde punters rond je gezicht) en jaren ’70 bob kapsel (laagjes en pony) die we weer gaan zien. We trekken letterlijk alle halflange haarstijlen weer uit de kast. Maar één ding is zeker, het bob kapsel is cute! Ga jij er dit jaar voor?

