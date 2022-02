Deze knallende modetrend kun je nu al uitproberen. Photo courtesy of Versace

Gifgroen, fuchsia, roze, knalrood, oranje. Het zijn de nieuwe modekleuren voor de lente. Gewoonlijk geven we in het voorjaar de voorkeur aan pastels en andere zachte tinten, maar dit jaar willen we knallen (en dat laat zich gemakkelijk verklaren).

Photo courtesy of Dior

Op de catwalks voor lente zomer 2022 maakten de modeontwerpers het bont. Bij Dior bijvoorbeeld was het één en al felle kleuren. Hetzelfde geldt voor een modehuis als Versace. Dynamische kleuren als geel, oranje en fuchsia zagen we – wellicht als afwisseling op wit of rustigere kleuren – ook op vele andere runways opduiken. De boodschap is duidelijk: dit voorjaar moet je tenminste één felgekleurd item in je kast hebben.

Photo courtesy of Max Mara

Of misschien wel twee, of drie, want de color blocking trend uit de jaren 2010, geïnspireerd door de jaren ’80, is terug. En hoe! Daar lieten de influencers tijdens de Copenhagen Fashion Week geen twijfel over. De meest bonte streetstyle looks passeerden tijdens de Deense modeweek, de eerste in de reeks (Londen, Milaan en Parijs volgen binnenkort), de revue.

Photo courtesy of Versace

Om maar te zeggen: ook al is het nog hartje winter, je kunt met deze knallende kleuren en bonte combinaties nu al aan de slag. Haal al je gekleurde items uit de kast en leg verrassende combinaties. Of fleur je winterlook op met een paar gekleurde schoenen, een felgekleurde tas.

Photo courtesy of Stella McCartney

Draag fuchsia met oranje (zie Versace), draag paars met hemelsblauw, draag roze met fuchsia, draag gifgroen met denim, draag rood, geef je oogleden een felle kleur, en zeg sombere winteroutfits gedag. Een beetje kleurentherapie kan in deze tijd van het jaar (en in deze bijzondere omstandigheden) geen kwaad.

