Twee dingen die we dit jaar aan onze kapper gaan vragen

‘Instinctive cutting’ en ‘frosting’ zijn twee kapperstechnieken waar we dit jaar nog veel over gaan horen. Durf jij het aan?

Kapsel trends 2022. Hair Sally Brooks, London. Make-up Violet Zeng. Photo Denis Robinson

Toen wij de kapsels uit Sally Brooks’ collectie Unmanufactured zagen, wisten we het meteen. Dit is het summum; in deze collectie zijn de allernieuwste, meest avant-gardistische haartrends op geniale wijze verwerkt. De look is natuurlijk en – ja – rauw, zoals Sally Brooks van Brooks & Brooks, topsalon in Londen, het zelf zegt.

‘Mijn collectie viert teamwerk. We hebben alle elementen van ‘safety’ verwijderd en gewerkt met meisjes van de straat, we hebben high street kleding gebruikt en een vriend die de lockdown gebruikte om zichzelf fotografie aan te leren! De collectie is rauw en echt, en een reflectie van de wereld waar we in leven. Het veranderende gezicht van onze sector en de kracht en de vastberadenheid die we moeten creëren.’ – Sally Brooks, Brooks & Brooks

De haarsnitten zijn vernieuwend, modern maar tegelijkertijd street, doorleefd, een beetje jaren ’90 grunge. Wispy bangs, grungy texturen maar soms opeens ook een meer gepolijste hair look zoals we dat in 2022 ook gaan zien. En verder elementen als curtain bangs (een andere trend) en eigentijdse interpretaties van de korte shag en de clavicut.

Het ziet er naar uit dat Sally Brooks, zoals top hair stylisten dit tegenwoordig doen, op deze kapsels de ‘instinctive cutting’-techniek heeft losgelaten.

In geval van ‘instinctive cutting‘ wordt er niet gestreefd naar een specifieke hair cut, maar al knippende ontstaat het idee voor het nieuwe kapsel waarbij persoonlijkheid, haartextuur, levensstijl en de vorm van het gezicht van de persoon in de kappersstoel de hair stylist de weg wijzen. Tijdens het knippen past de hair stylist het kapsel ook aan aan de manier waarop het op de nieuwe haarsnit reageert.

Kort gezegd komt het erop neer dat je je kapper letterlijk de vrije hand laat. Daarvoor moet je wel heel veel vertrouwen in je kapper hebben òf beschikken over een topkapper waarbij het gewoon niet mis kan gaan.

Unmanufactured geeft ook een schitterend beeld van de nieuwe kleurtechnieken. De lichte lok in het verder donkere, lange haar zou je onder de skunk hair-trend kunnen schuiven. Maar kijk eens goed naar de fijne blonde haartjes in de verschillende donkere kapsels. Zie je hoe subtiel die blonde lokjes contrasteren met de rest van het haar? Deze techniek wordt wel ‘frosting‘ genoemd, en het is dit jaar het neusje van de zalm.

