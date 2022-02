Met deze haarkleur hacks lijkt je fijne haar voller. Foto Charlotte Mesman

Fijn haar komt vaker voor dat je denkt. Het is genetisch bepaald en – behalve een goede haarverzorging en een gezonde levensstijl (en dat is al heel wat!) – is niet veel tegen te doen. Heb haar maak je niet dikker. Maar je kunt het wel dikker laten lijken.

Het eerste wat je doet als je je haar voller wilt laten lijken, is een geschikt kapsel kiezen. Een halflang kapsel bijvoorbeeld doet fijn haar voller lijken dan lange manen omdat het minder weegt waardoor je meer volume krijgt. Maar de winnende combinatie is een flatterend kapsel met een strategisch gekozen haarkleur(techniek).

We hebben een paar tips & tricks voor je:

1. Vermijd egale of effen haarkleuren (lees haarkleuren uit een supermarktpakje die je in z’n geheel over je haar doet). Deze haarkleuren zien er plat en dimensieloos uit.

2. Om je haar voller te laten lijken, heb je – we noemden het woord al – dimensie nodig. Dimensie en diepte geven je haar optisch gezien meer gewicht. Het antwoord is dus: highlights/lowlights. Door met licht en schaduw te spelen, geef je je haar beweging en volume.

3. De trick is om in het geheel voor wat lichter haar te gaan. Lichter oogt volumineuzer, maar er is nog een ding: met lichter haar is het contrast met je hoofdhuid minder groter waardoor je haar ook bovenop je hoofd dikker lijkt.

4. Nog een reden om fijn haar te kleuren: de haarkleur wordt door het haar opgezogen waardoor het net iets dikker en steviger is en dus meer volume heeft.

5. Kies ervoor om de bovenlagen en het haar rond je gezicht net wat meer op te lichten dan de rest van je haar. Creëer het effect dat je krijgt na een lange zomer in de zon. Door het contrast met onderlagen die net iets donkerder zijn, lijkt je haar voller.

6. Speel met de face contouring/face framing techniek. Subtiele contrasten van licht en donker rond je gezicht helpen enorm om volume te creëren. Niet alleen is het belangrijk dat je kapper de highlights (met folie of met de hand) strategisch plaatst, maar ook de kleur speelt een rol. Die moet flatteren. Zo kun je lichtbruin haar bijvoorbeeld heel mooi combineren met highlights in goudbruine of karamelbruine haarkleuren. Ben je van jezelf heel licht, dan kun je er lowlights bij halen.

7. Let op: laat de haarpunten niet teveel oplichten want anders lijken ze minder vol en dor.

