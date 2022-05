Wenkbrauwen (laten) waxen? Hier moet je op letten

Met het waxen van je wenkbrauwen bereik je de mooiste resultaten maar het is een beproeving voor je huid. Hier moet je op letten.

Wenkbrauwen waxen

Je wenkbrauwen waxen kun je het beste overlaten aan experts. Maar dan nog moet je opletten en je hoofd erbij houden. Vorige week heb ik me, ondanks alles toch weer tot een waxje laten verleiden, en dat leverde een dagje lang twee grote rode huidblazen bij mijn uiterste wenkbrauwhoeken op. De huid rond de wenkbrauwen is teer, dun en weinig elastisch, en dat bleek maar weer. Alle reden dus om er voorzichtig mee om te gaan.

Hier moet je op letten:

1. Gebruik je speciale gezichtscrèmes – denk hierbij aan retinol of antibiotica – informeer dan je wenkbrauwspecialist daarover. Dit soort crèmes kunnen de huid nog dunner en gevoeliger maken. In veel gevallen is het beter niet te waxen. De oude vertrouwde pincet biedt uitkomst. Bespreek het met de expert.

2. Voelt de wax te heet op je huid, bijt dan niet stoer op je tanden maar zeg het. Te hete wax kan de tere huid rond je wenkbrauwen schaden. Omdat deze huid zo gevoelig is, moeten er speciale producten voor gebruikt worden. Zo mag een wenkbrauwenwax niet al te heet worden zodat je huid minimaal van de behandeling te lijden heeft. De wax moet ook mild en vooral niet te plakkerig zijn want anders rekt de huid teveel op.

3. Sommige experts menen dat het geen kwaad kan om steeds dezelfde stick in de wax te dopen omdat de hoge temperatuur van de wax de bacteriën die de stick van de huid meeneemt wel zal doden. Beter is het echter om iedere keer weer een nieuwe stick te gebruiken. Dit geldt natuurlijk ook (vooral) in de salon. Wordt er niet steeds een nieuwe stick gebruikt dan zou je wel eens kunnen worden getrakteerd op de bacteriën van je voorgangers.

4. Weet je zelf precies wat voor een vorm je wenkbrauwen moeten hebben, maar wil je het waxen liever door iemand anders laten doen, geef je wenkbrauwen dan van tevoren met een wenkbrauwpotlood of poeder de juiste vorm en vraag de specialist om daaromheen te werken. Denk niet dat je daarmee de wenkbrauwenspecialist voor het hoofd stoot. Je maakt het jezelf en degene die je gaat waxen er gemakkelijker op want jij loopt uiteindelijk blij en met de gewenste vorm de salon weer uit, en de specialist heeft een tevreden klant.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE