Ken jij deze anti-aging voedingsmiddelen in de strijd tegen vroegtijdige huidveroudering?

Wil je vroegtijdige huidveroudering tegengaan, dan is het niet genoeg om met (al dan niet dure) crèmes te smeren. Een goede huidverzorging begint van binnenuit, dat is met een correct voedingspatroon met voedingsmiddelen waar we niet alleen dagelijks van genieten maar die ons ook helpen in de strijd tegen oxidatieve stress, de hoofdschuldige als het aankomt op DNA-schade – lees: schade aan ons organisme en aan onze huid -.

Kort gezegd komt het erop neer dat als je teveel vrije radicalen hebt, of te weinig antioxidanten, je oxidatieve stress met beschadiging van vitale cel- en weefselstructuren krijgt. Antioxidanten zijn dus fundamenteel om oxidatie stress, die onder meer vroegtijdige huidveroudering veroorzaakt, tegen te gaan.

Je kunt de antioxidanten onderverdelen in enzymatische en niet-enzymatische antioxidanten. Beide typen antioxidanten werken nauw samen bij het uitschakelen en ‘wegvangen’, zoals dat zo mooi heet, van radicalen.

Enzymatische antioxidanten worden in het lichaam aangemaakt en niet-enzymatische antioxidanten zijn afkomstig uit voeding (of voedingssupplementen). Sommige niet-enzymatische antioxidanten zijn bovendien niet alleen ‘radicaalvangers’ maar ze hebben ook een preventieve werking op de vorming van radicalen. Denk hierbij aan vitamine C, vitamine E, carotenoïden en bioflavonoïden.

Met de niet-enzymatische antioxidanten komt, je hebt het al begrepen, ons dagelijks voedingspatroon dus in beeld. Laten we eens kijken welke voedingsmiddelen (bijzonder) antioxiderend zijn, te beginnen met bronnen van vitamine C. We zetten ze voor je op een rijtje, met voorop de voedingsmiddelen met de grootste hoeveelheden vitamine C.

Een fantastische bron van vitamine C, misschien wel een absolute winnaar, zijn Spaanse pepertjes. Andere groenten die zéér rijk aan vitamine C zijn, zijn: paprika, peterselie en rucola. Groenten die, zij het ietwat minder, maar toch nog steeds véél vitamine C bevatten, zijn: kool, broccoli, spinazie en bloemkool. Hekkensluiters, met net wat minder vitamine C, maar nog altijd gezond, zijn tuinboontjes, verse doperwtjes, tomaten, nieuwe aardappeltjes en kropsla. Groenten die armer in vitamine C zijn, zijn: uien, knoflook, worteltjes en paddenstoelen.

Als we het over fruit en vitamine C hebben, dan verdienen aalbessen een toppositie, gevolgd door kiwi’s, en daarna aardbeien, citrusvruchten en meloen. Wat minder vitamine C is te vinden in frambozen, bramen, bosbessen, ananas en bananen. Vrij rijk aan vitamine C zijn vijgen, appels, druiven, pruimen en peren.

Als we het over bronnen van bètacaroteen hebben, komen we uit op oranjegeel fruit zoals citrusvruchten, abrikozen, wortels, mango, tomaten, gele pompoen en papaja. Groene groenten die bètacaroteen bevatten zijn spinazie, kale, bladsla, peterselie en groene paprika. Alfacaroteen daarentegen komt voor in wortels, alle soorten paprika’s, boontjes en doperwtjes. Lycopeen is te vinden in tomaten en in nog hogere concentraties in meloen en papaja.

De antioxidant vitamine E daarentegen is onder meer te vinden in noten, zaden, zonnebloemolie en andere plantaardige oliën, granen, en – wederom – groenten en fruit.

Vanzelfsprekend ben je er met het trouw eten van al deze voedingsmiddelen nog niet als je op andere vlakken ‘fouten’ begaat. Suiker bijvoorbeeld is funest voor het lichaam. Je voedingspatroon moet, zoals we al zeiden, evenwichtig en uitgebalanceerd zijn. Lukt het je daar een levensstijl van te maken, dan heb je een goede basis voor een DIY anti-aging routine aan tafel gelegd.

