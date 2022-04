Kapseltrends 2022. Zo zien de pony’s dit seizoen eruit. Backstage Mario Dice. Foto Charlotte Mesman

Het is onvoorstelbaar hoeveel soorten ponykapsels er te bedenken zijn. En het is ongelooflijk hoeveel ponytrends er voor 2022 naast elkaar bestaan. Korte pony’s, lange pony’s, rechte pony’s, ronde pony’s, gordijntjespony’s. Je kent ze vast allemaal. Behalve eentje… the new kid on the block. Een topper voor 2022. Tada! De allernieuwste kapseltrend voor 2022 is de gerafelde of onregelmatige pony, ook wel ‘wispy fringe‘ genoemd.

Kapseltrends 2022. Zo zien de pony’s dit seizoen eruit. Backstage Mario Dice. Foto Charlotte Mesman

Deze trend hing al een beetje in de lucht met de terugkeer van de gelaagde kapsels. Laagjes zijn hot, dankzij de invloeden van de late jaren ’90 en vroege jaren ’00 (Y2K) die niet alleen de mode, de muziek, de filmwereld maar ook de kapsels beïnvloeden.

In Milaan kwamen we de gelaagde pony tegen op de catwalk van Mario Dice voor lente zomer 2022. De Italiaanse top hair stylist Franco Curletto had de pony’s van de modellen deze snelle en ultramoderne update meegegeven. De pony’s beginnen hoog op het hoofd, zijn lang en worden richting de slapen nog langer.

Kapseltrends. Zo zien de pony’s voor 2022 eruit. Foto Charlotte Mesman

Maar het meest karakteristiek voor de nieuwe pony anno 2022 is gelaagde, rafelige afwerking. Je zou kunnen zeggen dat deze nieuwe pony het onregelmatige zusje van de gordijntjespony is.

Kapseltrends. De klassieke gordijntjespony (BB pony). Foto Charlotte Mesman

Nu weet iedereen inmiddels dat de gordijntjespony één van de meest flatterende pony’s aller tijden is. Curtain bangs zijn geschikt voor letterlijk elke gezichtsvorm. De nieuwe rafelige pony doet er nog een schepje bovenop want dankzij de onregelmatige vorm camoufleert deze eventuele onregelmatigheden in het gezicht.

Let op! De vuistregel is: een symmetrisch en geordend kapsel accentueert onregelmatigheden, een asymmetrisch kapsel – inclusief de zijscheiding – camoufleert eventuele schoonheidsfoutjes.

Voor een up-to-date touch kun je je pony ook nog eens een paar baby highlights meegeven. Een paar blonde draadjes in je haar is al genoeg om van jouw nieuwe pony iets bijzonders te maken.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en haal eruit wat jij van pas komt!

TRENDYSTYLE