Het is chillen in pop art kleuren met de nieuwe Dior Chez Moi collectie

Dior Chez Moi 2022. Photo courtesy of Dior

Elke fashionista zal de modecollectie van Dior voor lente zomer 2022 zò voor de geest kunnen halen. Maria Grazia Chiuri verraste haar fans met een jaren ’70 collectie met felle, primaire kleuren en color blocking effecten. Op de catwalk showden minirokjes met A-lijntjes en kleine, bijpassende blazers, maar ook korte manteltjes en zelfs – als innoverende touch – felgekleurde boxing shorts (shorts uit de bokssport).

Het was een bliksemschicht bij heldere nacht, een totale verrassing na de romantiek en tie dye denim van de afgelopen jaren. Een totale ommezwaai zoals we die voor zomer 2022 op meerdere catwalks hebben gezien.

In de nieuwe homewear collectie Dior Chez Moi trekt de Italiaanse Chiuri de felgekleurde lijn van haar zomercollectie door. Zijden pyjama’s en badjassen komen in felle tinten en fantasieën. Zoals het een chill collectie betaamt, zijn de lijnen vloeiend en volumes comfortabel.

In deze collectie zien we ook de bedrukte zijden sjaals terug die al een paar seizoenen een leidraad in Diors collectie vormen. Een andere bekende, ditmaal in felle tinten, is de Dior Book Tote, een favoriet onder de influencers.

De echte Dior-kenners zullen in deze relaxede collectie ook de Dior Zodiac ofwel D-Constellation van de hand van de Italiaanse kunstenaar Pietro Ruffo terugzien. Voor de gelegenheid heeft Ruffo de constellaties uitgewerkt in spannende pop art kleuren en ze verrijkt met kleurrijke bloemen.

Bekijk de creaties maar eens en neem een frisse duik in het fantastische kleurenpalet voor zomer 2022. Hier wordt iedereen blij van, toch?

