Dit is hoe vaak je je haar mag wassen (energiebesparingen even daargelaten)

Klinken de woorden ‘no poo’ je nog na in de oren? Het was een tijdje een geliefde beauty trend. Was je haar zo min mogelijk, klonk het. Daar komen de experts nu op terug.

Dit is waarom je je haar vaker mag wassen dan je denkt

De afgelopen jaren hebben we vele interviews met kappers gedaan en ontelbare artikelen over haar wassen geschreven en vaak genoeg kregen we te horen dat het met dat frequente shampooën wel wat minder kon.

Laat je haar maar een beetje met rust, en vooral ook die hoofdhuid en talgklieren, werd er wel gezegd. Op een gegeven moment ging een bekende acteur zelfs zover in de no poo, no wash trend dat hij met de verklaring op de proppen kwam dat de huid ‘een zelfreinigend orgaan’ is dat je niet van zijn natuurlijke bacteriën mag ontdoen door je veelvuldig te wassen. Dat ging de experts natuurlijk te ver. En op die ‘no poo’ lijkt iedereen tegenwoordig ook behoorlijk terug te komen.

Aandacht voor de hoofdhuid

Allereerst komt dat omdat er steeds meer aandacht voor de gezondheid van de hoofdhuid is. Je hoofdhuid is de voedingsbodem van je haar en die moet je koesteren. En schoonhouden, is het advies. Vuil, transpiratievocht, restjes haarstylingsproducten. Het hoopt zich allemaal rond de haarwortels op en dat is niet bepaald bevorderlijk voor een gezond haarmilieu. Behalve hoofdhuidvriendelijke shampoos zien we dan ook steeds vaker hoofdhuidscrubs en serums.

Kortom, wil je je haar mooi houden, houd je hoofdhuid dan gezond, én schoon. Omgekeerd zou ook gelden: als je je haar en hoofdhuid te weinig wast, zou dat zelfs schadelijk voor de kwaliteit van je haar kunnen zijn.

Geavanceerde milde shampoos

Wat meehelpt, is dat er steeds meer aandacht is voor milde shampoos die je hoofdhuid en haar op een zachte en veilige manier reinigen. Iedereen weet tegenwoordig dat je het ingrediëntenlijstje van je shampoo moet controleren op SLES en SLS, en als je dan moet kiezen tussen twee kwaden, dat het dan voor SLES moet zijn, omdat dat stofje minder agressief is dan SLS en tegelijkertijd je haar en hoofdhuid goed reinigt. Want het is schipperen tussen goed reinigen en mild voor je haar. Te mild kan betekenen dat je op reinheid moet inboeten. Vind de shampoo die voor jouw haar en hoofdhuid werkt.

Je haar valt van shampooën niet uit

Iets anders waar we langzaam maar zeker ook van doordrongen zijn, is dat je haar van shampooën niet uitvalt. Dat idee kon gemakkelijk ontstaan omdat je na het haar wassen vaak heel wat haren in het doucheputje aantreft, maar de haren die je daar ziet, waren al voorbestemd om uit te vallen. Door de wrijving tijdens het wassen, versnel je dit proces en vallen er meer haren tegelijkertijd uit, maar het is echt niet zo, aldus de experts, dat je uiteindelijk méér haren verliest als je je haar vaker wast.

Je haar wordt niet (nog) vetter als je het vaak (vaker) wast

Dat je haar sneller vet zou worden als je het vaker wast, is volgens (meerdere) experts ook een fabel die om nuancering vraagt. Sommige experts menen inderdaad dat een vette hoofdhuid sneller vet wordt als je haar en hoofdhuid elke dag wast omdat je de talgklieren stimuleert, maar er zijn er ook die menen dat als je je haar elke dag met een milde shampoo en zachte bewegingen wast, zonder dat je de haarwortels traumatiseert, je elke dag zonder probleem met een glanzende en schone haardos voor de dag kunt komen.

Waar het volgens ons om gaat, is dat je zelf de balans vindt tussen het aantal wasbeurten en de reactie van je haar en hoofdhuid daarop. Uitgangspunt is echter altijd dat je een milde en kwalitatief goede shampoo en conditioner gebruikt, en dat je frictie – ook bij het droogmaken – zoveel mogelijk vermijdt. Spoelen met lauwwarm of koud water is ook nog altijd het advies, en dat sluit dan (gelukkig) weer mooi aan bij die energiebesparingen.

