Minirok of niet? Onder die vraag komt geen vrouw dit seizoen uit

Zelf ben ik er nog niet uit: ga ik het komende seizoen aan de minirok of laat ik dat aan anderen over?

Modetrends lente zomer 2022. De minirok. Photo courtesy of Dior

I’ve been there. Ik heb de minirok al meegemaakt. Ik herinner me een kort, recht rokje met een Schotse ruit dat ik samen met een lila bloesje gedragen heb tot de gaten erin vielen. Dat setje zou (zonder gaten of course) nu weer volkomen up-to-date zijn.

Minirok of niet? Modetrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Prada

Want de modecollecties voor lente zomer 2022 barsten, om het maar even oneerbiedig te zeggen, van de minirokken. De (micro)mini skirt is hot & happening. Zozeer dat we op de catwalks van de mannen modeweken voor winter 2022 2023 zelfs menig man in mini kilt voorbij zien komen. By the way heren, wat vinden jullie er trouwens van?

Minirok of niet? Modetrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Michael Kors

Minirokken dus. Het favoriete model voor het komende seizoen komt tot halverwege de dij, is recht of loopt lichtjes uit in jaren ’60 stijl en heeft een vrij hoge taille. En gelukkig maar, want op zo’n heb je toch nog wat stof aan je lijf!

Deze rokjes met A-lijntjes worden vaak met korte jasjes gecombineerd zodat je de zogenaamde ‘skirt suit‘ krijgt. Volgens de modetrends voor voorjaar zomer 2022 maak je deze look af met een croptop, bandeautopje of beha.

Modecollectie Miu Miu lente zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu

Voor de hippe jongeren is er de Miu Miu ‘micro-mini rok’ die onder de fashionista’s nu al een hype is. Korter dan kort met extreem lage taille en een nonchalante onafgewerkte look. Dit minuscule gevalletje draag je met crop tops of jasjes die weinig meer dan een streepje zijn.

Maar nu terug naar de hamvraag: to mini skirt or not? Dat is een persoonlijke kwestie, een vraag die je zelf moet beantwoorden.

Het enige dat we je kunnen meegeven is om niet blindelings de trends te volgen maar om die (mini)rok te kiezen die jou het meest tot zijn recht doet komen.

Minirok of niet? Modetrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Max Mara

Wil je daarbij je figuur goed laten uitkomen, kies dan bij voorkeur voor een licht uitwaaierend rokje (waardoor je dijen slanker lijken) en ga voor een roklengte die net over het breedste gedeelte van je dijen valt. Ben je wat ouder dan is een blote buik misschien niet het geval, maar er zijn legio andere mogelijkheden: een jasje dat je dichtknoopt, een decent truitje. Bekijk de catwalkfoto’s maar eens.

Verder nog een tweede vraag: droeg je vorig jaar zomer shorts/korte broeken? Dan moet de stap naar een mini toch echt niet al te groot zijn. Een grote onderbroek eronder, een geschikte top, een mooi jasje, en ervoor gaan, zouden wij zo zeggen.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE