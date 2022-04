De plooirokken voor lente zomer 2022 zijn innoverend (en cool!)

De plooirokken voor lente zomer 2022 zijn innoverend. Photo courtesy of Miu Miu

Ben jij een fan van de plooirok? Dan kun je dit seizoen je hart ophalen want de plooirok – in alle mogelijke gedaantes – is weer helemaal terug in beeld. De stijlen lopen uiteen van klassiek tot tennis tot nooit-eerder-gezien.

De plooirokken voor lente zomer 2022 zijn innoverend. Photo courtesy of Fendi

Klassiek zijn de lange, ruisende plooirokken in vederlichte en soms zelfs doorzichtige materialen zoals die van Fendi. En omdat zomer 2022 de zomer van het ‘huid showen’ is dragen we deze rokken, hoe klassiek ook, met een crop top – en waarom niet? – met een harig sandaaltje. Als de rok klassiek is, staan daar dit seizoen vernieuwende combinaties tegenover. Of een moderne touch als een metallic kleurtje.

De plooirokken voor lente zomer 2022 zijn innoverend. Photo courtesy of Dior Cruise 2022

Vernieuwend zijn ook de tennisrokken in lange en korte versies. Ook hier gaat het niet zozeer om innoverende modellen maar wel om het gebruik ervan. De modeontwerpers halen de tennisrok uit de context van de tennisbaan en maken er een alledaags mode-item van. De smetteloos witte tennisrok gaat het dit seizoen helemaal worden. Let op onze woorden. En omdat-ie in alle lengtes voorbijkomt, kan iedereen ermee experimenteren.

Een categorie apart zijn de plooirokken van Miu Miu die nu al een cult item zijn (en op grote schaal worden gekopieerd). De lange versies zijn vervaardigd uit stoere, mannelijke materialen als stevige kaki stoffen of zelfs leer en de plooien zijn grof en zwaar zodat deze plooirokken een soort cargo uitstraling krijgen (zie de cover foto).

De plooirokken voor lente zomer 2022 zijn innoverend. Photo courtesy of Miu Miu

Helemaal te gek – in alle betekenissen van het woord – zijn de micro plooirokjes van Miu Miu die eruit zien als herenbroeken waar de schaar ingezet is zodat de pijpen ontbreken en je een minuscuul streepje stof krijgt waar de binnenzakken ondeugend onderuit piepen. Je draagt ze met minuscule tops maar ook, zolang de temperaturen nog niet echt zomers zijn, met een grote sweater.

Behalve plooirokken gaan we deze zomer ook veel lange plissé jurken dragen. En bereid je maar voor op een comeback trend uit de jaren 2010: de mullet rok in plissé variant. We hebben het hier over rokken die aan de ene kant lang zijn, en aan de andere kant kort. Maar voor het zover is, gaan we ons eerst uitleven in tennisrokken en dergelijke.

