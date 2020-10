Voedseltrends 2020. 5x Gezond ontbijt tips

Ontbijten is goed voor je hart. Het is de conclusie van een recent onderzoek van de Stichting Hartinfarcten uit Florence. Het onderzoek wijst uit dat het overslaan van het ontbijt kan bijdragen aan de verharding van de slagaders. Niet-ontbijten valt daarmee in de categorie ‘risicofactor voor hartfalen’. Een goed ontbijtje is dus niet alleen goed voor je algehele gezondheid en je slanke lijn maar ook een goede vriend van je hart (een hartsvriend)!

5x Tips voor een gezond ontbijtje (ook als je daar eigenlijk geen tijd voor hebt)

#1 Maak het voor jezelf aantrekkelijk

Voor het ontbijt moet je je bed uit willen komen. Het moet een vrolijke reden zijn om op te staan. Trakteer jezelf daarom elke morgen op een overheerlijk ontbijtje. Alleen al de gedachte eraan moet je doen watertanden en je energiek uit bed doen springen (tijdwinst!).

#2 Breng afwisseling in je ontbijt aan

Houd het spannend en gezond door afwisseling in je ontbijt aan te brengen. Ga nu eens voor volkoren granen, dan voor volkoren brood. Varieer in yoghurtsmaakjes en laaf jezelf aan seizoensfruit.

#3 Kleine beetjes zijn al genoeg

Niet veel trek ’s morgens? Doe dan toch je best. Een klein ontbijtje is beter dan geen ontbijt.

#4 Een verwennerijtje op z’n tijd mag best

De basis van je ontbijt moet gezond zijn, maar je mag het voor jezelf best aantrekkelijk maken. Dol op Nutella? Pancakes op zondag? Waarom ook niet? Als je maar niet elke dag, week in, week uit, Nutella en pancakes als ontbijt eet. Pot chocoladepasta op? Dan stap je voor een tijdje weer over op iets gezonds. Niets is erg als je maar niet constant (en enkel en alleen) aan het snoepen bent.

#5 Maak je ontbijt ’s avonds klaar

’s Morgens geen tijd om het ontbijt klaar te maken? Doe het dan ’s avonds. Ik logeerde eens bij een Duitse tante, een ultraefficiënte businesswoman, die voor het slapen gaan de ontbijttafel dekte. ’s Morgens ging het koffiezetapparaat (met timer) stipt om 7 uur pruttelen en stonden de sneetjes brood al naast het broodrooster te wachten. In de koelkast stonden alle ontbijtspulletjes bij elkaar gerangschikt en op de ontbijttafel wachtten ons – op een smetteloos wit tafellaken – de fleurige ontbijtbordjes met idem dito kopjes. Kijk, zo wil iedereen wel ontbijten!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE