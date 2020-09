Make-up trends 2020 en anti-aging tips. Je huid in de herfst

De make-up trends voor herfst winter 2020 2021 staan wederom in het teken van natuurlijke, beeldschone huidjes. Dit is bepaald geen nieuwigheid. Al jaren roepen de visagisten dat de huid fris, natuurlijk en transparant moet zijn. Dat is makkelijk roepen maar eigenlijk is dit in de praktijk alleen te doen als je een supermooie huid hebt. En wie heeft die nu? Onze huid heeft het maar zwaar te verduren. Stress, hormonen, schadelijke invloeden van buitenaf. Neem nu de afgelopen zomer. De zon is goed voor ons, maar is tegelijkertijd een vijand van onze huid.

Hoe is jouw huid de zomer 2020 doorgekomen? Neem ‘m onder de loep en stel je beautyroutine voor de herfst waar nodig bij. Tijd om te troubleshooten en je huid te boosten. Bereid je huid voor op de winter en de allernieuwste make-up trends voor herfst winter 2020!

Nieuwe rimpels?

Bekijk je gezichtshuid kritisch. Hebben zich nieuwe rimpels gevormd? En hoe zien ze eruit? Als de rimpels wit zijn, dan zijn ze veroorzaakt door je gezichtsmimiek. Het gaat om rimpels die je al had, maar die door het aanspannen van gezichtsspiertjes (bijvoorbeeld door het dichtknijpen van je ogen tegen de zon) wit zijn gebleven terwijl de rest van je gezicht een gezond kleurtje heeft opgedaan. Dit soort rimpels vormen zich vooral rond je ogen, neus en aan de zijkanten van je mond. Nieuwe en ondiepe lijntjes daarentegen vormen zich met name daar waar de huid dunner is, bijvoorbeeld kleine rimpels rond je lippen (die lijntjes waar lippenstift graag gaat zitten).

In geval van ‘witte’ rimpels kun je je huid boosten met een milde scrub (crème met korreltjes). Hierdoor verwijder je de dode huidcellen, krijgt je huid weer glans en vallen witte rimpels minder op. Verdiep je ook eens in exfolianten als AHA (glycolzuur) en BHA (salicylzuur). Je huid knapt er zichtbaar van op. AHA is het meest geschikt voor de droge, oudere huid (met zonneschade). BHA is geschikt voor de vette huid en in geval van acné. Rimpels en droogtelijntjes kun je verder te lijf gaan met hydraterende crèmes met actieve ingrediënten als hyaluronzuur, collageen en retinol. Bewezen is dat ook vitamine C en vitamine A zuur goede resultaten opleveren in de strijd tegen bestaande zonschade.

Droge huid?

Het is algemeen bekend: langdurige blootstelling aan de zon droogt je huid uit. Boost je huid met een hydraterende crème met ingrediënten als glycerine, panthenol, vitamine B3 en hyaluronzuur. Is je huid dramatisch droog, breng dan eens een dikke laag vaseline aan en laat die intrekken. Besteed extra aandacht aan je lichaamshuid (en voeten!) en douche niet te lang. Smeren, smeren en nog eens smeren is het advies.

Pigmentvlekken

Langdurige blootstelling aan de zon kan ook pigmentvlekken (ook wel ouderdomsvlekken genoemd) veroorzaken. Niet alleen de zon is hier de schuldige, ook hormonen en natuurlijk je leeftijd spelen een rol. Helaas laten pigmentvlekken zich moeilijk verwijderen. Voorkomen is nog altijd het sleutelwoord. Het is daarom van belang om ook als het geen zomer is je huid toch altijd te beschermen met een SP-filter. Verder zijn er cosmetische producten die de vlekken enigszins kunnen afzwakken, maar wil je het goed aanpakken, dan kun je je het beste tot een dermatoloog (of huisarts) wenden. Die kan hydroquinone, een werkzame stof tegen pigmentstoffen, voorschrijven en begeleiden bij het juiste gebruik daarvan. Bescherming tegen de zon blijft echter altijd het sleutelwoord. Ook in de herfst!

