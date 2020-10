Haartrends herfst winter 2020 2021. Is dit korte kapsel met micro pony iets voor jou?

Net zoals in de mode komen we ook in de kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 enorm veel, en onderling diverse trends en stijlen tegen. Nooit hadden we zoveel keuze! Aan de ene kant zien we een terugkeer naar vrouwelijk en lang haar dat op één lengte geknipt is (en daarvoor zouden we Covid-19 wel eens kunnen blamen), aan de andere kant zien we waanzinnig hippe en gewaagde korte hoofden voorbijkomen. Zoals dit korte, vlotte kapsel met micro pony dat we bij Dolce & Gabbana spotten.

Kort, vlot kapsel met micro pony

Het kapsel op onze foto’s is vrij eenvoudig. Het haar is op kaaklengte geknipt. Bovenop het hoofd vertoont het lange lagen waardoor het minder zwaar (lees: minder plat) is en meer volume krijgt. Karakteristiek voor dit spannende kapseltje is de brede, rechte en korte pony. Dit soort pony’s openen je gezicht. Daardoor ze niet direct boven je ogen of op je wenkbrauwen vallen, accentueren ze je ogen wat minder sterk dan een lange pony, iets wat sommige mensen fijn vinden en andere niet. Omdat de pony breed is, camoufleert deze haarsnit kraaienpootjes en ook een meer zo strakke kaak- en profiellijn niet. Je treedt als het ware ‘met open vizier’ het leven tegemoet. Dit zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden.

Voor wie is deze pony geschikt?

Een korte pony als die op onze kapselfoto’s is met name geschikt voor vrouwen met een rond gezicht. Daardoor de pony vrij kort is, komt de botstructuur in je gezicht beter tot uiting. Bedenk wel dat een brede pony als deze al het haar uit je gezicht weghaalt. Er zijn dus geen zijlokken die je over je wangen kunt laten vallen om je gezicht optisch smaller te doen lijken. Zo’n brede pony kan anderszijds wel weer heel goed werken als je een smal gezicht breder wilt laten lijken.

Een korte en brede pony is niet één van de makkelijkste pony’s, want je werkt tegelijkertijd in de lengte en in de breedte.

Maar wat zijn regels? Heb je er zin in, ga er dan voor! Je kunt altijd stapsgewijs naar een kapsel toewerken, bijvoorbeeld door eerst een wat langere en smallere pony te laten knippen (een dergelijke pony is minder dramatisch) om vervolgens per knipbeurt te bekijken wat de volgende stap gaat worden (dat kan ook het uitgroeien van je pony zijn!).

Dus heb jij zin in zo’n vlot, pittig kort kapsel met micro pony volgens de allernieuwste en hipste haartrends voor herfst winter 2020 2021? Waar wacht je dan nog op?

TRENDYSTYLE