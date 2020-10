Modetrends herfst winter 2020 2021. Etnische fantasieën en andere mode ideeën. Wat jij?

De mode voor herfst winter 2020 2021 is een grote, inspirerende brei van trends en tegentrends met één algemene noemer: alles is even stijlvol. Of je nu voor de klassiekers gaat, voor een seventies look of voor etnische fantasieën, stylish is het sleutelwoord. Overigens mag je al deze stijlen ook nog eens met elkaar mixen en matchen. Bij de modeshow van het Italiaanse modehuis Etro, bekend om z’n etnische fantasieën, deden we creatieve mode ideeën op om onze winterlook mee te updaten. We zetten ze voor je op een rijtje:

Neem een etnische fantasie als uitgangspunt.

als uitgangspunt. Houd je van lichte kleuren , draag een etnische jurk, jas of blouson dan op een witte basics: een witte spijkerbroek met een wit coltruitje of een witte blouse met roesjes, bijvoorbeeld.

, draag een etnische jurk, jas of blouson dan op een witte basics: een witte spijkerbroek met een wit coltruitje of een witte blouse met roesjes, bijvoorbeeld. Voor een up-to-date look combineer je etno prints met hippe modekleuren als olijfgroen of bleekgeel.

Draag een jurk of jas met etno fantasie met een hoge ceintuur met gesp met zilverbeslag.

met gesp met zilverbeslag. Combineer je outfit met hoge, witte seventies laarzen , suède cowboyboots met franjes of met zwarte combat boots .

, met franjes of met . Geef je outfit een luxe twist mee met goudkleurige schakelkettingen en oorbellen.

en oorbellen. Combineer je etno-chique (seventies) look met een tas met lange franjes in Bottega Veneta stijl of met een jaren ’70 saddle bag (schoudertas in de vorm van een zadeltas).

