Geen zin in al die sombere, donkere kleuren, ook al is het herfst of winter? Dat kan! De modetrends voor herfst winter 2020 2021 laten (ook) veel lichte kleuren zien, en deze tendens sijpelt door naar de nagellaktrends voor dit seizoen.

Natuurlijke beige- en bruintinten voor je nagels

Haal je nagellakjes met natuurlijke kleurtjes maar tevoorschijn. Beige, karamel, zachtbruin, poederroze. Het zijn allemaal kleurtjes die we deze winter gaan zien en dragen.

Pastelkleurige nagellak

Houd je meer van pastels, dan zit je dit seizoen ook goed. De hotste trend is: glycine, bij ons ook wel bekend als ‘wisteria‘ of ‘blauweregen‘. Maar ook met blauwe, groen of roze pastelletjes steel je deze winter de show.

Zoete snoepkleurtjes

Een andere nagellak trend die we bij de modeshow van Moschino tegenkwamen, is de French manicure in snoeptinten. Deze nagels zijn ‘om op te vreten’ zo lief. Top nail stylist Miss Pop (haar naam op zich is al een programma) koos zes spannende snoepkleuren – fuchsiaroze, bleekroze, lilabeige, snoepgeel, candy blauw en denim blauw – voor Frenchies met een klassiek wit nagelrandje. Bekijk het video interview maar eens en raak geïnspireerd.

