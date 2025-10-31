Streetstyle 2025: zo draag je die witte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Trouwen in stijl: 3 hippe locaties om elkaar het jawoord te geven

De juiste locatie bepaalt de sfeer van je hele bruiloft. Gelukkig barst Nederland van de stijlvolle en unieke trouwlocaties.

Van intieme ceremonies tot grootse feesten: de juiste locatie bepaalt de sfeer van je hele bruiloft. Gelukkig barst Nederland van de stijlvolle en unieke trouwlocaties. Zie je door het enorme aanbod aan mooie plekken door de bomen het bos niet meer? Lees dan verder, want in dit artikel licht Sarah Glasbergen van ThePerfectWedding.nl drie bijzondere plekken uit.

Van Oys Maastricht Retreat, Limburg

    Net buiten Maastricht, tussen het heuvelachtige landschap, ligt Van Oys Maastricht Retreat. Dit is een boutique trouwlocatie in een eeuwenoude hoeve. Het retreat is exclusief af te huren en biedt een intieme, rustige plek voor jullie trouwdag, van ceremonie tot overnachting. De hoeve is gerenoveerd met een mix van modern design, warmte en Limburgse charme.

    Wat deze locatie zo bijzonder maakt, is de rust”, vertelt Sarah. “Je hebt het gevoel dat je even helemaal weg bent, terwijl de stad vlakbij ligt. Ook kun je genieten van de culinaire skills van Chef Pascal Jalhay, die verfijnde diners voor jou en tot wel 290 gasten op tafel zet.”

    Restaurant Aan Zee Oostvoorne, Zuid-Holland

    Voor wie droomt van trouwen aan de kust, is Restaurant Aan Zee Oostvoorne een echte aanrader. Het paviljoen ligt letterlijk aan de rand van de duinen, met uitzicht over zee en natuurgebied. De architectuur is modern en licht, met grote ramen. Zo kun je ook tijdens slecht weer genieten van de prachtige omgeving.

    Deze locatie is perfect voor stellen die houden van een ontspannen sfeer. Je hoort de zee, voelt de wind en hebt toch alle comfort van een moderne setting”, zegt Sarah. “Ook de keuken is een van de grote pluspunten. Denk aan lokale ingrediënten, seizoensgerechten en een creatieve presentatie waar je met 125 gasten van kunt genieten.”

    Paviljoen Puur, Noord-Holland

    Gek op bijzondere architectuur en een groene omgeving? Neem dan een kijkje bij Paviljoen Puur. Deze moderne locatie ligt vlakbij Amsterdam, verscholen in het Diemerbos. Bovendien ademt deze plek ook historie: het ligt pal naast Fort Diemerdam, onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

    Paviljoen Puur is perfect voor stellen die een stijlvolle bruiloft in de natuur willen plannen”, legt Sarah uit. “Je trouwt omringd door het bos, met uitzicht over 3,5 hectare natuur.”

    Maar niet alleen de omgeving is bijzonder. De binnenruimte is warm en strak ingericht, ideaal voor een diner of feest tot 150 gasten. Het paviljoen werkt daarnaast volledig duurzaam, van de keuken tot de energievoorziening. Buiten is er volop ruimte voor een ceremonie in de open lucht of een borrel aan lange tafels tussen de bomen.

    Een onvergetelijke dag

    Bij het plannen van je bruiloft komt veel kijken. Ook het kiezen van de juiste plek kost tijd en aandacht. Een goede trouwlocatie sluit namelijk aan bij je persoonlijke stijl en jullie verhaal als koppel. Benieuwd naar de bovenstaande locaties of op zoek naar een andere hippe plek om in het huwelijksbootje te stappen? Je vindt de mooiste trouwlocaties bij ThePerfectWedding.nl.

