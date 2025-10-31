Halflange kapsels voor winter 2025: strenge bob, gelaagd, zachte krul?

Halflange kapsels voor winter 2025. Foto ADVERSUS

De meeste fashion modellen dragen hun haar lang, maar er zijn ook modellen met halflange en korte kapsels. En die zijn dan natuurlijk supercool geknipt. Het zijn van de kapseltjes waar je spontaan hair envy van krijgt. We zochten drie kapsels voor je uit om je door te laten inspireren. Wij vinden ze stuk voor stuk te gek maar je keuze zal natuurlijk ook afhangen van de textuur van je haar en jouw smaak. We lopen je er even doorheen.

Rechte bob

Halflange kapsels voor winter 2025. Foto Charlotte Mesman

Een topper is nog altijd het rechte bobkapsel, zoals dat van model Natalie Alex op de foto hierboven. Dit klassieke kapsel is op één lengte geknipt, meestal net onder de kaaklijn. Het straalt eenvoud uit en past goed in de esthetiek van chique minimalisme dat meer dan ooit de mode, inclusief de haarmode, beïnvloedt. De cleane, geometrische vorm omlijst je gezicht en benadrukt je jukbeenderen en kaaklijn.

Dit kapsel is geschikt voor vrijwel iedereen, ongeacht je leeftijd, omdat het jonger en zelfverzekerd maakt. Het is ideaal voor fijn en steil haar, omdat het volume en dikte kan creëren en het haar makkelijk in model valt.

Om het mooi strak te houden, moet dit kapsel regelmatig bijgeknipt worden. Het is gemakkelijk te stylen met een föhn, borstel of steiltang voor een glanzende, strakke look. Ook heel mooi is het als je het haar strak naar achteren brengt met gel voor een jongensachtige look zoals Natalie Alex het vaak draagt.

Gelaagde lange bob

Halflange kapsels voor winter 2025. Foto ADVERSUS

Een trendy variant op de scherpe bob is de gelaagde lange bob. Deze bob is langer dan de scherpe bob van Natalie Alex en is gelaagd geknipt, waarbij de voorste lokken korter zijn. Deze lob is minder scherp en juist daardoor nonchalant en cool. Alsof het je allemaal niet echt kan schelen, maar ondertussen zit je haar wel enorm gaaf. Dit is een kapsel voor mensen die zich zelfverzekerd en goed voelen bij een zogenaamd ‘imperfect’ kapsel.

Krullenkopje

Halflange kapsels voor winter 2025. Foto Charlotte Mesman

Het zachte krullenkopje van model Famke van Hasselt is een schoolvoorbeeld van een supervrouwelijk en trendy kapsel met een halflange lengte. Dit kapsel is vanzelfsprekend vooral geschikt voor krullend haar. Heb je dat (lucky you!), dan is het echt de moeite waard om het eens te proberen.

Het kapsel laat een zacht lengteverloop zien met langer haar in de nek en kortere lokken die het gezicht zacht omlijsten. Dit kapsel doet het goed bij allerlei typen gezichten, ook bij een wat ronder gezicht omdat de langere voorste lokken over je gezicht vallen en het daardoor smaller doen lijken.

Dit kapsel is het mooist als het natuurlijk gestyled is. Je krullen komen dan optimaal uit. Een goede haarverzorging is heel belangrijk omdat krullen per definitie veel hydratatie nodig hebben.

