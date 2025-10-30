Weet jij niet hoe je die tuttige grijze rok moet dragen? Kijk het af van de influencers. We analyseren vijf coole streetstyle looks.

Deze streetstyle looks bewijzen dat een grijze rok allesbehalve saai is. Foto Charlotte Mesman

Weet je niet wat je met die grijze rok die nog in je kast hangt aanmoet? Het antwoord is: aantrekken! Office core is dé trend en een grijze rok past heel goed in dat plaatje, maar dat betekent niet dat we als truttige grijze muizen gekleed gaan. Dat bewijzen de influencers tijdens de modeweken. Laat je inspireren!

Zo wordt je grijze rok office core cool!

Eigenlijk zijn er drie regels om die grijze rok een nieuw leven in te blazen:

1. speel met volumes, lijnen en silhouetten

2. ga voor onverwachte fantasieën of felle kleurenaccenten

3. gebruik verrassende accessoires.

Pas je ze alle drie toe dan zit je helemaal goed!

Lange kokerrok

In de look op de eerste streetstyle foto komen we alle drie de regels tegen.

De rok is truttig maar omdat-ie slank afkleedt ook supervrouwelijk en sensueel. Daarom is dit model op zich al heel interessant en kan het eigenlijk al niet fout gaan. Wil je er een echte office core look van maken, draag er dan een klein jasje of een twinset op. ‘

Voor extra schwung haal je er een pittige fantasie (regel 2) bij, zoals de luipaardprint op de foto, en opvallende schoenen (regel 3). Let ook op de grijze pantykousen, supertuttig, maar in die schoenen enorm cool.

Voor een stoere look combineer je zo’n rok met een oversized blazer of een jack met een stoere snit zoals een leren jack of een bomberjack.

Grijze rok met cropped jasje

In de look op de tweede streetstyle foto – een look van Miu Miu – draait het allemaal om vormen (regel 1). De rok is knielang, een nieuwe lengte die we tijden niet hebben gedragen, en het jasje is kort met brede schouders.

Verrassende elementen in deze look zijn de rode tas (regel 2) en de mocassins – niet stoer maar wel mannelijk (regel 3).

Kuitlange rok

Hetzelfde geldt voor de look op de derde foto. Ook hier is het weer een samenspel van vormen – de lange rok met het stoere oversized leren jack –, kleuren en onverwachte accessoires zoals de pittige enkellaarsjes en de zwarte shield zonnebril.

Jaren ’50 rok

De gerende rok met getailleerde blazer op deze streetstyle foto zouden doodsaai zijn geweest als er niet tenminste een paar interessante details in de look waren verwerkt. Hier gaat het om de geplisseerde achterkant van de rok en de onverwachte stoere laklaarzen met dikke zolen.

Lange plooirok

Lange plooirok met stoer jack. Foto Charlotte Mesman

Een stoer jack is een standaardtruc om een klassieke look naar een hoger cool-niveau te tillen. Hetzelfde geldt voor een stoere, leren riem. Je schoenen en tas mogen dan wel weer vrouwelijker zijn. Dit is een moderne mix van stijlen waarvoor een basis als een grijze rok een goed uitgangspunt is.

