Trendystyle.net | Fashion trends | Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen (en misschien ook van jou)

Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen (en misschien ook van jou)

Op zoek naar een casual maar up-to-date kledingformule die je winter 2025 cool en stijlvol doorhelpt? Check deze model looks.

Foto van auteur
Charlotte Mesman
Gepubliceerd
Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen. Foto Charlotte Mesman
Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen. Foto Charlotte Mesman

Er is een opmerkelijke trend in de mode die je vast niet ontgaan is: de mode wordt steeds minimalistischer. Deze trend gaat verder dan quiet luxury. In winter 2025 gaan we het zelfs zonder het woordje ‘luxury’ stellen. We gaan voor eenvoudige looks die opgebouwd zijn uit casual basics. Het is een stroming die vooral de fashion modellen aanspreekt. De looks volgen een eenvoudige kledingformule die je heel gemakkelijk kunt nadoen.

Minimalistische kledingformule

Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen. Foto Charlotte Mesman
Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen. Foto Charlotte Mesman

Eigenlijk hoef je alleen maar onze streetstyle foto’s van de modellen te bekijken, en je snapt wat we bedoelen. De minimalistische kledingformule bestaat uit:

  • een rechte of wijde spijkerbroek (of zwarte of bruine broek) met middelhoge taille en een lengte die in ieder geval de enkels bedekt, de kleuren lopen uiteen van lichte denim tot grijs en zwart;
  • een eenvoudige top: een simpel T-shirt (al dan niet cropped), een sweater, een effen trui, een leren blouse;
  • een oversized en wat langer jack: een (fake) leren jack in het zwart of bruin, soms met een vintage twist;
  • platte schoenen: de meest modebewuste modellen kiezen voor winter 2025 voor mocassins, maar ook sneakers met een retro twist en stoere enkellaarzen die je onder de broek draagt, passen binnen het plaatje.
  • als accessoires zien we klassieke tassen, vintage tassen, vrouwelijke schoudertassen, altijd in gedekte kleuren en zonder al te veel poespas, en stoere leren riemen.

Eenvoudig, maar let op!

Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen. Foto Charlotte Mesman
Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen. Foto Charlotte Mesman

Zoals je ziet, zijn het heel eenvoudige looks. Maar let op! Juist omdat alles zo minimal is, is het heel belangrijk om te letten op de volumes en de kleuren. Het jack moet oversized, cool en stoer zijn. De spijkerbroek moet een up-to-date snit hebben. Ook de schoenen moeten goed gekozen zijn. In deze look moet alles kloppen.

Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen. Foto Charlotte Mesman
Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen. Foto Charlotte Mesman

Hoe doe je dat? Dat is een kwestie van stijlgevoel, goed kijken en de tijd ervoor uittrekken om de juiste combinaties te vinden. Ook de materialen en texturen zijn belangrijk. Met mooie materialen (een kasjmier trui in plaats van een T-shirt, een donkere spijkerbroek, een leren jack) kun je er met deze look zelfs superchic en duur uitzien!

Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen. Foto Charlotte Mesman
Dit is de kledingformule voor winter 2025 van de modellen. Foto Charlotte Mesman

Foto van auteur
Door

Charlotte Mesman

Charlotte Mesman is Fashion & Beauty Director van Trendystyle. Ze werkte als model in Milaan, was advocaat en richtte Trendystyle op. Elk seizoen is ze bij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs te vinden.

