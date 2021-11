Streetstyle trends 2021. Mode must-have: de zwarte broek. Van legging tot oversized

Streetstyle trends 2021. Mode must-have: de zwarte broek. Foto Charlotte Mesman

De modetrends voor winter 2021 2022 staan in het teken van kleur. Zelfs de broeken komen deze winter in alle mogelijke tinten. Van naturels – wit, beige, vanille, boter, camel, grijs – tot kleuren als roze, oranje en lila. En tussen al die ongelooflijk mooie en vrolijke kleurtjes duikt die klassieker op: de zwarte broek.

Zwarte broeken zullen nooit uit de mode gaan, maar deze winter krijgen ze toch echt een extra boost met een drietal opmerkelijke modellen.

Zwarte broeken. Dit zijn de nieuwkomers

Modetrends winter 2021. Zwarte slank afkledende broeken. Photo courtesy of Ermanno Scervino

1. De zwarte net-niet legging met lange bootcut pijpen en splitjes aan de zijkant. Dit model is enorm trendy en laat zich zowel onder jurken als op zich dragen.

Modetrends 2021. Trend alert: leggings (voor elke leeftijd). 10x Anti-aging tips voor 40-plussers. Foto: Charlotte Mesman

2. De zwarte legging is terug van weggeweest (de fashion modellen hebben er nooit afstand van gedaan).

3. De zwarte tricot broek die je als een setje met een zwarte tricot top of jurk draagt.

Zwarte broeken. Dit zijn de klassiekers

1. De zwarte bandplooibroek. Deze broek kun je zo trendy of zo gekleed dragen als je wilt. Alles hangt af wat je erop draagt. Zelfs met een eenvoudige spencer of een leuke trui is deze broek al een succes.

2. De oversized broek. De afgelopen seizoenen hebben we enorm veel oversized broeken met hoge taille gezien. Die broeken blijven we dit seizoen nog dragen – ook als onderdeel van broekpakken – al zijn ze wel een beetje op hun retour.

3. De zwarte joggingbroek (ook in nepleer). Deze klassieker (want dat is-ie inmiddels) dragen we tegenwoordig ook op de werkvloer en in de stad. Ook hier geldt weer: het is maar wat je erop draagt. Met een oversized jasje en een mooie blouse creëer je er een geklede look mee. Met een sweater en een paar sneakers ben je hip en jong.

De afgelopen jaren combineerden we zwarte broeken graag met (spier)witte sneakers. In de streetstyle mode voor deze winter zien we echter een terugkeer naar zwarte (platform)schoenen, zwarte enkellaarsjes en zelfs hoge laarzen die óver leggings worden gedragen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

