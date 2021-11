Kapseltrends winter 2021 2022. Extreme hair looks waar iedereen wel iets mee kan

Haartrends winter 2021 2022. Photo courtesy of The Fellowship for British Hairdressing. Art Direction: Sam Burnett. Photo: Ben Hards. Styling: Masha Mombellie. Make-up: Coco Hirani. Sponsor: Kao Salon Division Products: Goldwell and KMS

Als het op avant-gardistische kapsels en haartrends aankomt, dan richten alle blikken zich op Engeland. De Britse hair stylisten hebben een ‘out of the box’ aanpak die we nergens anders ter wereld tegenkomen. In de Lover They by Project X 2021 collectie die is ontworpen door een team van kappers van The Fellowship for British Hairdressing voeren jaren ‘80 invloeden de boventoon.

Het kapperscollectief dat de artistieke en creatieve kwaliteit wil bevorderen en toekomstige kapperstalenten ondersteunt, liet zich voor deze opvallende haarcollectie leiden door de punk invloeden in de Buffalo subcultuur van de jaren ’80 maar dan natuurlijk wel met een eigentijdse twist.

Hoe extreem en artistiek de hair looks van het Britse team ook mogen zijn, er vallen heel wat draagbare haartrends in te ontdekken waar iedereen, al was het maar in afgezwakte vorm, iets mee kan.

Direct in het oog springen de haarkleuren. De pastels zoals de roze ondertoon in sommige kapsels zouden iedereen, vooral als je een lichte haarkleur hebt, of highlights, kunnen inspireren om eens te experimenteren met pastelkleurig haarmasker. Of met een zilvershampoo voor zachte violetkleurige accenten.

Het kapsel met de duidelijk door Billie Eilish geïnspireerde groene uitgroei is niet iets om direct na te doen (we komen het overigens wel her en der in het straatbeeld tegen) maar breekt een lans voor uitgroei.

Uitgroei mag, is zelfs trendy, en het contrast mag ook heel heftig zijn.

Dat laatste maakt het gemakkelijker om te kiezen voor een zogenaamde ‘statement’ haarkleur. Heb je zin een effen en solide haarkleur die sterk afwijkt van je eigen haarkleur, maar heb je tot nu toe de stap niet gezet omdat je opziet tegen de uitgroei, weet dan dat dat volgens de allernieuwste haartrends voor winter 2021 2022 geen probleem meer is. Integendeel! In Azië, waar tegenwoordig de hipste beautytrends vandaan komen, is een sterk contrasterend uitgroei al aan de orde van de dag.

Andere elementen in de Britse hair looks die we in de kapseltrends voor winter 2021 2022 tegenkomen zijn: de in laagjes geknipte halflange kapsels met matje, de korte pony’s, rafelig, recht of zelfs rond en het shag kapsel (met groene uitgroei, maar die mag je natuurlijk ook achterwege laten). Een ander idee zijn de microvlechtjes die we tegenwoordig vaak aan weerszijden van het gezicht zien dragen. Je kunt er kraaltjes maar ook haarpiercings volgens de allernieuwste haartrends in verwerken.

Let ook even op de make-up die eveneens heel avant-gardistisch is, maar ook hierin valt weer een werkbare trend te ontdekken: we maken onze ogen tegenwoordig op met felle kleuren. Dus haal je kleurpalet maar tevoorschijn. Ook de bruinachtige tinten en het gebruik van lippotlood voor de mond in jaren ’90 stijl zijn momenteel helemaal in-trend.

Interessant zijn tot slot de wenkbrauwen die in deze looks in verschillende versies voorkomen: zwaar en bushy maar ook dun, een trend die we in 2022 ook weer gaan omarmen.

Genoeg trends dus om je door te laten inspireren zonder dat het extreem hoeft te zijn.

