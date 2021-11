10x Beautytips. Zo houd je je handen deze (corona)winter mooi en zacht

Hoeveel keer per dag was jij je handen? Wedden dat je op tenminste vijf keer per dag uitkomt? En gebruik je? Zeep, een desinfecterend middel op basis van alcohol of misschien wipes? Handen wassen is een belangrijk ritueel in ons leven geworden, maar dat betekent niet dat de huid van onze handen daar blij mee is. Integendeel.

Je huid zou veel liever wat meer met rust gelaten worden. Van water en zeep drogen je handen uit en kun je zelfs uitslag of kloofjes krijgen. Zacht is bovendien anders. Soms zelfs gaan je handen van al die (mis)handelingen aan de wasbak aanvoelen als schuurpapier.

We zouden je willen aanraden om niet teveel zeep te gebruiken maar dat lijkt ons gezien de huidige ‘noodtoestanden’ niet verstandig en dus schuift het welzijn van onze handen in deze periode naar het tweede plan. Voeg daar de dalende temperaturen aan toe en het rampenplaatje is compleet. Hoog tijd is om je handen extra te verzorgen.

#1 Het eerste advies is – en dat is misschien gemakkelijk gezegd dan gedaan – om je handen niet aan te hete maar ook niet aan te koude temperaturen bloot te stellen. Vermijd ook grote temperatuursschommelingen (koud-heet-koud en omgekeerd). Is dit niet mogelijk, draag dan handschoenen.



#2 Maar hiermee ben je er nog niet. Je handen hebben nog meer bescherming nodig en die komt in de vorm van crèmes. Dat kunnen vochtinbrengende crèmes zijn maar ook crèmes op basis van glycerine. Deze beschermen je handen tegen de (winter)kou maar helpen ook goed bij kloofjes.

#3 Wist jij overigens dat ook olijfolie een weldaad voor je handen (maar ook voor je haar) is? Masseer een klein beetje olijfolie in je huid en was je handen vervolgens met een milde zeep. Pure verwennerij voor schrale handen.

#4 Je kunt ook een beetje olijfolie vermengen met een theelepel honing en theelepel yoghurt en dit papje in je handen masseren. Het zou je handen aanmerkelijk verzachten. Wij hebben het nooit geprobeerd, maar voel je vrij om hiermee te experimenteren. Baat het niet, dan schaadt het niet.

#5 Crèmes op basis van kokosboter of amandelolie zijn een andere verwennerij voor je handen die er zacht en mooi van worden.



#6 Wil je je handen pamperen met een intensieve behandeling zet ze dan dik in het vet (glycerine of een andere handcrème), trek er een paar dunne, katoenen handschoenen over aan en ga ermee naar bed. Lakens en kussenslopen zijn beschermd, de crème kan de hele nacht inwerken en de huid van je handen kan door het katoen ademen.

#7 Heb je tijd voor een handenbadje (misschien voordat je gaat manicuren), voeg dan aan het lauwwarme water een beetje honing, twee eetlepels olijfolie en als je het kunt vinden een eetlepeltje rijstzetmeel toe.

#8 Was je handen verder altijd met lauwwarm water, maar niet met te koud en ook niet met heet water. Droog ze goed af. Ga niet met vochtige handen de winterkou in.



#9 Vermijd agressieve zeepproducten. Ook een milde zeep reinigt je huid, dus kies een natuurlijke, hydraterende zeep met een neutrale pH.

#10 Verder speelt natuurlijk ook je voeding een belangrijke rol als het om de gezondheid van je huid gaat. Denk aan omega-3-vetten (in vis), avocado en noten.

Kortom, vergeet niet om je handen in de winter extra verzorgen, vooral in deze periode waarin wij ze meer dan gewoonlijk wassen en desinfecteren.

TRENDYSTYLE