Pantykousen in felle kleuren, met logo’s van het modehuis of 20 dernier zwart. Zet je benen deze winter in de schijnwerpers!

Modetrends winter 2021. Trend alert: pantykousen zijn terug! Photo: courtesy of Versace

De modewereld zweert van oudsher bij blote benen, ook in de winter en zelfs bij vrieskou. Geen modejournalist of influencer die je daar vanaf kon (met het accent op ‘kon’) brengen. Weer of geen weer, op de front row bij de fashion shows showde je blote benen. De modetrends voor winter 2021 2022 brengen daar verandering in.

De afgelopen jaren is de mode steeds comfortabeler geworden. Met de invloeden van de sportswear in de mode zijn we te pas en te onpas sneakers gaan dragen, joggingbroeken werden urbanwear, de oversize mode verloste ons van strakke kleding en de populaire chunky boots van de afgelopen jaren houden onze voeten niet alleen warm maar ook droog. Trends en comfort gaan hand in hand.

Als je dit weet, begrijp je ook waarom het modevolk langzaam maar zeker ook dat idee van koste wat het kost blote benen aan het loslaten is. Misschien is dat de reden waarom er opeens, na jaren, weer eens pantykousen op de catwalks showden. Nu de rokken korter worden en het blote benen-idee op de achtergrond raakt, is daar weer ruimte voor.

De meest opvallende pantykousen zagen we bij Versace. Daar zagen we felgekleurde panty’s met tonsuurton fantasieën voorbijkomen. Denk aan kleuren als fuchsia, geel en rood. Maar het meest opvallende was dat deze kousen deel uitmaakten van monochrome looks. De kousen waren in dezelfde kleur als de rest van de outfits en schoenen. Deze keuze sluit aan bij de tonsuurton modetrend die ook deze winter in zwang is.

Modetrends winter 2021. Trend alert: pantykousen zijn terug! Photo: courtesy of Fendi

Ook bij Fendi was de kleur van de pantykousen afgestemd op de kleur van de monochrome outfits, met dat verschil dat de panty’s (in naturel kleuren, net zoals de rest van de collectie) hier versierd waren met het logo van het modehuis.

Modetrends winter 2021. Trend alert: pantykousen zijn terug! Foto: Charlotte Mesman

Dé kousentrend voor winter 2021 2022 is dus: monochroom. Stem de kleur van je pantykousen af op de rest van je outfit. Voor een ultiem luxe gevoel ga je voor panty’s met logo.

Modetrends winter 2021. Trend alert: pantykousen zijn terug! Photo: courtesy of N21

Verder maakt ook de zwarte 20-dernier pantykous (uit de jaren ’80, weet je nog?) een comeback. Vooral voor de avond zijn deze kousen superchic. Wel weer even een extra paar in je tas meenemen want in deze kousen heb je in mum van tijd een haal :-)

Goede alternatieven voor pantykousen die in lijn zijn met de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022 zijn: (super)hoge laarzen, leggings, slank afkledende tricot broeken en anders sokken in je schoenen met daarboven slechts een klein stukje blote kuit.

