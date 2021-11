Modetrends winter 2021. Dieren prints blijven, maar weet je ook hoe je ze draagt?

Modetrends winter 2021. Dierenprints blijven. Onze stijltips. Foto: ADVERSUS

Een goudgele tijgerprint, een rode tas en blauwe nagellak. Hoe haal je het bij elkaar? Toch is het schitterend. Iedereen, hoe jong of niet zo jong je ook bent, met deze combinaties voor de dag komen. Volgens de modetrends voor winter 2021 2022 blijven we dierenprints dragen. We doen er zelfs een schepje bovenop.

Modetrends winter 2021. Dierenprints blijven. Onze stijltips. Foto: Charlotte Mesman

Wat is er nieuw? De dierenprints die wij tijdens de modeweken tegenkwamen, hadden een uitzonderlijk warme goudgele of cognackleurige achtergrond. Dit verleent de tijger- en luipaardprints een ongewoon luxueuze feeling.

Met andere woorden: we gaan voor diepe, intense kleuren. En als de kleuren gedekt zijn, dan zijn het wel de materialen die een kostbare uitstraling hebben.

Een andere nieuwigheid is dat de fantasieën sterker en fantasierijker zijn. Geen kleine luipaardkringeltjes maar uitgesproken (statement) designs.

Modetrends winter 2021. Dierenprints blijven. Onze stijltips. Photo courtesy of Etro

Let ook op de vormgeving van de items zelfs. Die is net zo luxueus als de kleuren. Denk aan wijd uitlopende manteltjes, scherp gesneden blazers en outerwear met een robe de chambre snit.

Opvallend is verder de manier waarop we deze inspirerende dierenprints items volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022 dragen. Een tikje zwart mag er altijd bij maar geef je je dierenprint look dit seizoen een extra twist met een fel kleuraccent of met optisch wit. En weet je het even niet meer, ga dan voor een dierenprints van tot tot teen!

Modetrends winter 2021. Dierenprints blijven. Onze stijltips. Courtesy of N21

Het mag allemaal wel een beetje glamourachtig zijn. Zo showde Etro een overjas in luipaardprint met een beige ribfluwelen broek met daaronder puntige pumps met pailletten (!). Dat is weer zoiets: dierenprints in combinatie met pailletten. Iets om te onthouden en mee aan de slag te gaan.

Bottomline voor de dierenprints voor winter 2021 2022 is dus: ga voor die extra kwinkslag met diepe, warme kleuren, grote designs en aparte combinaties in de vorm van felle kleuren of pailletten.

TRENDYSTYLE