Haartrends winter 2021 2022. Update je kapsel met deze simpele en betaalbare haar accessoires

Haartrends winter 2021 2022. Simpele en betaalbare haaraccessoires. Foto: Charlotte Mesman

De kapsels op de catwalks voor winter 2021 2022 waren uiterst eenvoudig. Hetzelfde geldt voor de hair looks van het modevolk tijdens de Fashion Weeks. Zelfs de haaraccessoires voor winter 2021 2022 zijn simpel en daardoor helemaal niet kostbaar (tenzij je voor designer speldjes gaat).

Haartrends winter 2021 2022. Simpele en betaalbare haaraccessoires. Influencer Leonie Hanne. Foto: Charlotte Mesman

We hebben 5x haar ideeën voor je. Je kunt er bij wijze van spreken direct mee aan de slag want je zult vast nog wel wat dingen in huis hebben die erbij in de buurt komen.

1. Goudkleurige speldjes. Laten we meteen met de designer speldjes beginnen: de goudkleurige speldjes met Fendi-logo die je op onze foto’s ziet, doken overal op. Met één enkel speldje geef je je look al iets bijzonders mee.

Haaraccessoires winter 2021 2022. Influencer Karina Nigay. Ph. Charlotte Mesman

Je kunt het speldje net boven je paardenstaart plaatsen, als een echt accessoire, maar je kunt het ook functioneel gebruiken, zoals influencer Karina Nigay die een diepe zijscheiding maakte en de lange kant van haar haar mooi over haar voorhoofd naar de andere kant van haar hoofd liet lopen om het daar vast te zetten met – je raadt het al – een Fendi-speldje.

Tip: stem je haaraccessoire(s) en oorbellen op elkaar af. Hierboven maar zie ook haarpiercings (punt 4).

2. Grote spelden met gekleurde stenen. Wil je je look echt even opfleuren, misschien voor een feestje, laat dan je fantasie gaan en sier je hoofd met meerdere spelden. Strass speldjes zijn een beetje op z’n retour. Probeer in plaats daarvan eens spelden met gekleurde stenen.

Haartrends winter 2021 2022. Simpele en betaalbare haaraccessoires. Foto: Charlotte Mesman

3. Microvlechtjes. Een heel eenvoudige manier om je kapsel te updaten (en dit kost je dus echt helemaal niets) is een microvlechtje. Je kunt ze aan weerszij van je gezicht maken volgens de allernieuwste haartrends voor winter 2021 2022 maar je kunt bijvoorbeeld ook je paardenstaart verrijken met een vlechtje.

Haartrends winter 2021 2022. Simpele en betaalbare haaraccessoires. Influencer Veronica Ferrara. Foto: Charlotte Mesman

4. Haarpiercing. Wil je nog een stapje verder gaan, sier dan je haar met haarpiercings. Dit is echt een trend, en wederom heel betaalbaar (een zakje haarpiercings kost rond de 10 Euro). Je hebt er enorm veel plezier van. De piercings laten zich heel gemakkelijk in gevlochten haar vastzetten. Even ringetje openbuigen, door je haar halen en weer dichtbuigen.

Haartrends winter 2021 2022. Simpele en betaalbare haaraccessoires. Foto: Charlotte Mesman

5. Strik. Tot slot hebben we het gestrikte lint voor je. Eenvoudiger kan niet, romantischer ook niet. Met een satijnen strik geef je je hair look een meisjesachtige, romantische touch mee. Heel mooi bij een vrouwelijk outfit maar ook bij een stoer lookje. Zie onze coverfoto.

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

