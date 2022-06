Zo zie je er bij frisse temperaturen toch nog zomers en stylish uit

Heb jij op frisse lente- of zomerdagen moeite om een zomerse mode look bij elkaar te halen? We kunnen ervan meepraten. Maar misschien kun je inspiratie opdoen van deze streetstyle looks.

Streetstyle looks voor frisse zomerdagen

Het liefst zouden we de hele zomer in een mouwloos zonnejurkje of korte broek of minirok met een hemdje volgens de allernieuwste modetrends doorbrengen maar in ons kikkerlandje is dat niet zo eenvoudig. Er moet vaak kunst en vliegwerk aan te pas komen om überhaupt je zomerkleren aan te kunnen. Maar onmogelijk is het niet.

We zochten drie streetstyle looks voor je uit die je misschien op ideeën kunnen brengen om met een creatieve, relatief warme zomerlook voor de dag te komen.

Het zomerse broekpak

Het zomerse broekpak is een topper bij fris zomerweer en omzeilt de kwestie blote-benen-of-niet. Bovendien kun je onder het jasje van alles kwijt om warm te blijven. Kies je zomerse broekpak in een lichte kleur en maak de look creatief af met zomerse mode accessoires. Zo blijf je warm, maar ben je ook stylish en op het seizoen gekleed.

De lange spijkerbroek met jasje met structuur

Jasjes met structuur zijn supercool en zijn zeker een modetrend voor zomer 2022. Dit soort jasjes zijn gewoonlijk wat dikker en beschermen daardoor goed tegen frisse temperaturen en dunne wind.

Ze zijn ook nog eens superchic en veelzijdig. Is het echt fris, dan draag je ze met een lange spijkerbroek. Bij warm(er) weer zijn ze supercool met shorts, in het wit bijvoorbeeld, of een minirok. Onder zo’n jasje kun je van alles dragen. Op onze streetstyle foto is het gecombineerd met een asymmetrische top met structuur. Supercool, toch?

Met een paar fel gekleurde pumps eronder wordt je look helemaal up-to-date, en zomers.

De witte zomerjurk

Streetstyle looks voor frisse zomerdagen

Dat je je zomerjurken moet laten hangen tot de mussen van de hitte uit de dakgoot vallen, is een fabel. Met een beetje creativiteit kun je ze deze hele lente en zomer, weer of geen weer, doordragen.

Een paar ideeën? Combineer je zomerjurk met een oversized leren motorjack. Superstoer en warm. Draag er zwarte boots onder, en je bent al een heel eind.

Is het echt te koud voor blote benen, dan kun je onder je zomerjurk zelfs een slank afkledende broek dragen. Een legging mag ook maar een iets wijdere ‘echte’ broek is net wat meer up-to-date.