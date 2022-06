Total black draag je ook (vooral) in de zomer

Modetrends zomer 2022. Total black looks. Photos courtesy of Alberta Ferretti

Zwart is een grote comeback in de mode aan het maken en dat zal niemand verbazen. Kleuren en explosieve kleurcombinaties zijn nu seizoenen lang een trend en er komt altijd een moment dat de knop weer omgaat. Met de total black looks voor zomer 2022 zetten we een eerste stap in deze richting.

Hoe draag je de total black look in zomer 2022?

De modetrends voor zomer 2022 zijn, als het op total black looks aankomt, heel duidelijk:

Modetrends zomer 2022. Total black looks. Photos courtesy of Alberta Ferretti

1. Total black is in de eerste plaats écht totaal. Dus van top tot teen draag je zwart, tot en met je modeaccessoires, inclusief schoenen of sandalen, toe. Je mag je zwarte outfit ook met fel gekleurde accessoires combineren, maar dan krijg je andere look dan waar we het hier over hebben (en die look hebben we nu wel een beetje gezien).

2. Ga voor opvallende volumes en proporties. Denk hierbij aan zwierige jurken of juist outfits met strakke lijnen, of aan ‘nieuwe’ items als korsetten.

Modetrends zomer 2022. Total black looks. Photos courtesy of N21

3. Kies je materialen bewust. Door verschillende texturen met elkaar te combineren kun je diepte in je look creëren. Satijn en zijde zijn goed voor een mooie glans, geven je outfit licht en stralen luxe uit.

4. Supercool zijn ook zwarte pailletten. Voor een modern effect combineer je ze met katoen of linnen.

Modetrends zomer 2022. Total black looks. Photos courtesy of Fendi

5. Een eenvoudige manier om een total black outfit te dragen, is een broekpak: broek met bijbehorend jasje. Eronder draag je een zwarte top.

6. Total black draag je ook naar het strand. Je bent superchic in een zwart badpak met zwarte strandtas en zwarte handdoek (het moet alleen niet al te heet zijn).

7. Een idee: combineer een total black outfit met een zwart bijou voor een geraffineerde en mysterieuze look.