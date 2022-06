Waarom val ik toch altijd op mannen van een ander, op mannen die al bezet zijn? Het is een vraag die je vaak hoort. Is het pech? Is het puur toeval? Of steekt er meer achter?

Waarom val jij op een bezette man?

Volgens psychologen is dat laatste het geval (dat zijn dan ook echte ‘diepgravers’). Maar laten we aannemen dat ze gelijk hebben (wie zijn wij om hun mening in twijfel te trekken?). Wat zouden dan de redenen voor het ‘bezette-mannen-syndroom’ kunnen zijn? We brainstormden er eens over met vriendinnen en kennissen en kwamen tot de volgende punten.

Een andere vrouw vindt hem de moeite waard. Dat maakt hem in jouw ogen ‘waardevoller’

Hij heeft een serieuze relatie (is daar dus in voor) en dat is een soort garantie voor jou (je loopt niet weer tegen een man met bindingsangst of vreemdgaan-neigingen aan)

driehoeksverhouding, ook al weet zijn vrouw of vriendin er niets van) Je bent zo gedesillusioneerd over de liefde dat je het liever bij fantaseren en dagdromen houdt (dit als je geen relatie met ‘de bezette man’ begint). Het feit dat hij onbereikbaar is, zorgt ervoor dat je droom geen werkelijkheid wordt.

Je hebt angst om verlaten te worden en geeft daarom de voorkeur aan een onmogelijke liefde (of een man die je niet ‘exclusief’ voor jezelf kunt hebben)

Je hebt alleen de lust maar niet de lasten… (zij mag zorgen dat zijn was gedaan wordt, dat de kinderen van school worden gehaald, dat zijn overhemden gestreken zijn)

Je leeft nog in het tienertijdperk: onbereikbare liefdes zijn zuurzoet en geven je leven kleur (dit als je geen concrete relatie met hem hebt)

Het geeft je een soort machtsgevoel dat hij voor jou zijn eigen vriendin/vrouw bedriegt

De reden ligt in het verleden (deze reden komt niet uit onze vriendenkring maar uit de koker van de psycholoog). Je hebt lief zoals je dat als kind geleerd is. Als je je ouders niet als warm en liefdevol hebt ervaren, kan dat tot problemen in de liefde leiden en zelfs tot het opzoeken van moeilijke of onmogelijke liefdessituaties.

Je hebt zelf bindingsangst en zoekt daarom onbewust (of bewust) een partner waar je nooit een volledige relatie mee zult kunnen hebben (ook deze kwam uit de koker van de psycholoog).

En zo zullen er vast nog wel veel meer redenen voor de aantrekkingskracht die bezette mannen kunnen uitoefenen, te vinden zijn. Pas echt spannend wordt het als hij, de bezette man, serieus bereid is om zijn vrouw voor jou te verlaten. Wil jij hem dan nog? Het zal het moment van de waarheid zijn..

Voelen jullie je aangetrokken tot ‘bezette mannen’? Hoe ervaren jullie dat? Wat maakt de man van een ander volgens jullie zo aantrekkelijk? Wij zijn benieuwd.