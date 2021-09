Een greep uit de mooiste streetstyle looks bij de modeshow van Fendi in Milaan. Laat je inspireren door de influencers voor jouw modelook voor winter 2021 2022.

Streetstyle mode bij Fendi. Mode inspiratie voor jouw winter 2021 look! Foto: Charlotte Mesman

Het is modeweek in Milaan! Terwijl de modehuizen op de catwalks hun allernieuwste modecollecties voor lente zomer 2022 presenteren, zetten de influencers hun beste beentje voor om de modetrends voor herfst winter 2021 2022 te interpreteren. Bij Fendi liepen we de bekendste influencers van het moment tegen het lijf – Caro Daur, Leonie Hanne, Karina Nigay – en natuurlijk zetten we onze camera erop.

Streetstyle mode bij Fendi. Mode inspiratie voor jouw winter 2021 look! Leonie Hanne. Foto: Charlotte Mesman

Streetstyle mode bij Fendi. Mode inspiratie voor jouw winter 2021 look! Foto: Charlotte Mesman

De dames droegen (hoe kan het ook anders?) Fendi. Het Italiaanse modehuis kwam voor winter 2021 2022 met een ongewoon draagbare collectie op de proppen waar je – afgezien dan van al die bloot-middenrif-truitjes en -bloesjes – heel veel mee kan.

Streetstyle mode bij Fendi. Mode inspiratie voor jouw winter 2021 look! Caro Daur. Foto: Charlotte Mesman

We geven je een paar modetrends voor het nieuwe seizoen die wij eruit haalden mee: gedekte kleuren, vooral veel camel, tonsuurton modelookjes (altijd goed!), hoge laarzen met panty’s (als je wilt, met een logo), klassieke camel jassen, en ja… dan toch weer dat blote middenrif. Die trend blijft ons achtervolgen!

Streetstyle mode bij Fendi. Mode inspiratie voor jouw winter 2021 look! Foto: Charlotte Mesman

Over ‘crop tops’ gesproken: het korte kabeltruitje is onze favoriet! Wil je er toch nog een beetje fatsoenlijk mee voor de dag komen, combineer het dan met een hoge taille broek.

Twee andere trends voor winter 2021 2022 die we in de streetstyle fashion looks bij Fendi veel zagen terugkomen, was: goudkleurige haarspelden en naamkettinkjes. Herinner je je die laatste trend nog uit de jaren ’90 toen naamkettinkjes, mede dankzij Sex and the City, supercool waren! Haal je name tag maar weer tevoorschijn!

Streetstyle mode bij Fendi. Mode inspiratie voor jouw winter 2021 look! Karina Nigay. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en doe mode inspiratie op voor jouw nieuwe mode look voor herfst winter 2021 2022.

