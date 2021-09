Haarkleurtrends winter 2021. Update je kapsel met een überstijlvol dip dye kleurrandje. Foto: Charlotte Mesman

Zin in een snelle update van je hair look? Geef je haarpunten een kleurtje mee. We zagen het tijdens de Fashion Week voor zomer 2022 in Milaan. Deze haarkleurtrend is übercool en tegelijkertijd ook mild voor je haar.

Haarkleurtrends winter 2021. Update je kapsel met een überstijlvol dip dye kleurrandje. Foto: Charlotte Mesman

Het lijkt erop dat we in de haarkleurtrends voor winter 2021 2022 nòg een stap verder zetten dan we ooit hebben gedaan. Zijn we net gewend geraakt aan bubblegumroze en smurfenblauw haar en hebben we eindelijk grijs haar (voorheen toch echt alleen voor ‘oude’ mensen) omarmd, gaan we het nog wat extremer aanpakken.

Haarkleurtrends winter 2021. Update je kapsel met een überstijlvol dip dye kleurrandje. Foto: Charlotte Mesman

Denk aan kapsels met een middenscheiding en dan twee verschillende haarkleuren aan weerszijden van die scheiding (bijvoorbeeld een perzikpastel aan de ene kant en grijs aan de andere kant). Of een gebleekte en gekleurde pluk in je pony (perfect voor als je een grijze pluk aan de voorkant hebt die je wilt camoufleren, aldus celeb hair stylist Floor Kleyne).

Haarkleurtrends winter 2021. Update je kapsel met een überstijlvol dip dye kleurrandje. Foto: Charlotte Mesman

Wil je het stijlvoller aanpakken, ga dan voor een chique dip dye van enkel je haarpunten.

Haarkleurtrends winter 2021 2022: geef je dip dye geen fumé effect mee maar ga voor een scherpe gedefinieerde gekleurde rand.

Haarkleurtrends winter 2021. Update je kapsel met een überstijlvol dip dye kleurrandje. Foto: Charlotte Mesman

Je kunt voor je dip dye een sterk contrasterende haarkleur kiezen maar je kunt het ook subtiel aanpakken zoals je op onze kapselfoto’s ziet. Een donkerrode rand op donker haar is enorm chic. Je ziet het wél-niet en juist dat maakt deze hair look zo spannend.

Ook op blond haar kun je zo’n effect creëren door een donkere haarkleur te kiezen.

Het fantastische van dip dye is bovendien dat je alleen je haarpunten kleurt. Hierdoor heeft je haar van de haarkleur maar weinig te lijden. Je haarpunten gaan er immers als eerste af bij een volgende knipbeurt.

TRENDYSTYLE